Pokus o vraždu před nádražím v Plzni. Bezdomovec útočil nožem

Kriminalisté se od středečního rána zabývají pokusem o vraždu. K události došlo mezi bezdomovci u hlavního nádraží v západočeské Plzni. Podezřelý muž byl zadržen poté, co jiného muže několikrát bodl nožem.
Západočeští policisté o případu poprvé informovali ve středu ráno prostřednictvím sociální sítě X, kde prozradili dosavadní zjištění vyšetřovatelů.
"Od rána se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni," uvedla policie. "Jeden z mužů bez domova měl několikrát bodnout nožem druhého muže bez přístřeší," sdělili strážci zákona.
Obyvatelé čtvrtého největšího českého města se nemusejí obávat. Nikomu už by nemělo hrozit nebezpečí. "Podezřelý je zadržen a budou s ním prováděny procesní úkony," dodala policie.
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