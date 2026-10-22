Sparta prohospodařila duel s Lilleströmem. Plzeň a Jablonec venku prohrály o gól

David Holub

22. října 2026 21:12

AC Sparta Praha, stadion na Letné
AC Sparta Praha, stadion na Letné Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Minulý pohárový čtvrtek nebyl z pohledu českých fotbalových zástupců v Evropě vydařený. Ze tří českých klubů v Evropské a Konferenční lize totiž bodoval jen jeden z nich – pražská Sparta. Ovšem ani to se nedá brát za úspěch, neboť ta s norským Lilleströmem pouze remizovala 1:1, a to navzdory tomu, že se čekala spíše tříbodová výhra. Ta byla na dosah po Alcocérově gólu z 56. minuty, po kterém Sparta téměř až do závěru vedla 1:0, jenže v první minutě nastavení po chybě v obraně inkasovala. 

Radost z výhry českým fanouškům nepřinesly ani duely dalších dvou českých účastníků. Plzeň, která se představila potřetí ve starém známém prostředí na hřišti Ferencvárose, také doplatila na chyby a prohrála 2:1. Jablonec pak prohrál také o gól na hřišti bundesligového Friburgu, přestože mu dokázal vstřelit dvě branky. 

Oproti předešlému ligovému zápasu dostal po čase šanci ukázat se hrotový útočník Brunes a v rámci celkem pěti změn pak kouč Priske poslal do základu i další dva Nory Guddala a Mannsverka. Snad doufal, že Norové budou na norského soupeře platit.

Jako první už v 6. minutě zahrozili domácí sparťané, když málem využili risk brankáře Dahlberga, jenž se snažil prokličkovat mezi presujícími hráči tak vehementně až o míč přišel. Nakonec měl štěstí, že proti následné Suchomelově střele zakročil bránící Kristiansen. Do další šance se Pražané dostali ve 24. minutě, kdy unikli do brejku, na jehož konci byl Singhateh, jenž ale zakončoval jen do náruče gólmana Dahlberga. Stejný osud pak měla i následná Guddalova hlavička.

První půle byla ve znamení převahy ze strany pražské Sparty, nicméně to byli hosté, kteří měli v této části zápasu poslední slovo. Ibrahimaj tehdy vystřelil, brankář Surovčík měl ale oči na stopkách. Ty na nich měl i sudí Matoša, když nenastavil ani o vteřinu více a tak se rozhodl odpískat konec poločasu přesně v momentě, kdy Vitályos rozeběhl svoji sólo akci a dostával se tak do zajímavé možnosti. Než se stačila rozvinout, byl k nelibosti letenského stadionu odpískán konec.

Po přestávce se přeci jen konečně favorité tohoto zápasu gólu dočkali a aby vůbec přišel na řadu, musel o poločase přijít na hrací plochu místo Singhateha Alcocér.  Byl to právě tento kostarický křídelník, který v 56. minutě zakončil brejk poté, co mu nahrál Brunes. Kostaričan pak vše ukončil přesnou střelou ke vzdálenější tyči, 1:0 pro Spartu.

Trápící se Brunes, jenž stále nenaplňuje ve Spartě vizitku úžasného střelce, se pokoušel protrhnout svoji smůlu v 75. minutě, kdy se z otočky rozhodl zaskočit gólmana Dahlberga, ale ten tuto střelu vyrazil na roh. Poté po čase na druhé straně opět zahrozil Ibrahimaj, jenž tentokrát pro změnu trefil pouze bránícího Ševínského.

Jak se blížil závěr zápasu, Sparta vypadala, že už nechce útočit a že chce držet výsledek 1:0. To se jí nakonec nepodařilo, jelikož v první minutě nastavení Guddal v rozhodující chvíli podklouzl a věnoval tak šanci Nordhovi. Ten ji využil beze zbytku, neboť pak přihrál Olsenovi a ten svým pohotovým zakončením oněměl Letnou, 1:1.

Viktoriáni se ani na druhý pokus nedočkali prvního vítězství v Evropské lize

V duelu mezi Ferenvárosem Budapešť a Plzní se jako první své šance dočkali Západočeši a dostal se do ní Memič po 11 minutách hry. Tehdy se tento fotbalista nastupující pro tentokrát na nezvyklém postu levého záložníka rozhodl vypálit zpoza šestáctky  

Pak už ale tempo hry určovali domácí mající daleko více času balon na svých kopačkách. Úřadoval především exsparťan Birmančevič. Ten se nejprve v 16. minutě v šestnáctce dostal do zakončení, ovšem na gólmana Ťapaje, jenž v tomto zápase ještě dostal přednost před již uzdraveným Wiegelem, vyslal jen slabou střelu. Následně trochu postrašil plzeňského muže v brance záložník Nagy, ovšem o kousek přestřelil.

Na začátku druhé půle bylo znát na Západočeších, že by rádi s tímto zápasem něco udělali. Jenže i přes větší plzeňskou aktivitu to byl Ferencváros, která jako první udeřil. Ve 49. minutě využil plzeňské ztráty balonu uprostřed hřiště, když v následné protiakci Birmančvič předal míč Zachariassenovi, který vše zakončil přesnou přízemní střelou k zadní tyči, 1:0 pro Ferenváros.

Hosté nemuseli čekat na vyrovnání nikterak dlouho, kdyby se za chvíli ve své příležitosti trefil Kabongo. Doplatil však na nedůraznou hlavičku. V 64. minutě se kouč Radoslav Kováč rozhodl hned k trojnásobnému střídání a pokusil se tím tak hru oživit, což se mu sice podařilo, ale kýžené vyrovnání, natož obrat ve výsledku to nepřineslo. V 77. minutě se opět ukázal Birmančevič v hlavní roli, když se tentokrát stylizoval do role faulovaného, přičemž tím faulujícím byl Dweh. K jeho neštěstí se tak stalo v šestnáctce a i když byl nejprve odmáván ofsajd, video odhalilo, že se o ofsajd nejednalo a bohužel pro Slavii následovala penalta. K té se postavil Zachariassen a právě tento norský záložník ve službách maďarského klubu zvýšil na 2:0.

Ještě před ukončením zápasu se podařilo Západočechům duel zdramatizovat, když v 90. minutě zblízka ńeomylně trefil střídající Višinský. Na první body a ani na první výhru ani tentokrát ale plzeňští nedosáhli a můžou jen tak vzpomínat na loňskou sezónu Evropské ligy, v níž ovládli ligovou fázi bez jediné porážky.

Freiburg proti Jablonci potvrdil roli favorita. Severočeši se však i tak neztratili

Protože hostující lodivod Luboš Kozel nemohl pro duel s Freiburgem počítat s obvyklým kanonýrem Jawem, musel tak do útoku postavit Růska. To Freiburg měl ještě větší potíže se sestavou, která tak byla pro tento zápas nezvykle složená. Ani tato skutečnost však bundesligový celek nikterak nebrzdila v rozletu a už v sedmé minutě střela jeho hráče Irié jen lízla břevno. Plnohodnotně horní tyč jablonecké brankové konstrukce trefil za chvíli hlavičkující Kübler.

Do tohoto zápasu očividně domácí vstoupili daleko aktivněji než soupeř, což přineslo ovoce po čtvrthodině hry. To domácí zahrávali volný přímý kop zpoza šestnáctky, odkud Grifo trefil naprosto přesně horní roh branky, 1:0 pro Freiburg. Ve 27. minutě Grifo pro změnu nahrával do šance Küblerovi. Ten v obrovské příležitosti nakonec minul. Jakkoli měli Severočeši během první půli jen jedinou střelu na branku na svém kontě, právě z ní dokázali skórovat. Ve 28. minutě nacentroval Sláma na Růska a i když jeho střele pomohl do branky bránící Ginter, radost byla stejně veliká, 1:1.

Poté se český klub dostal opět pod tlak a pokud si jablonečtí mysleli, že po přestávce se to změní, mýlili se. Když se psala 49. minuta, byla to chvíle, kdy zazářil gólman Hanuš. Nejprve si totiž poradil s Ginterovým zakončením, aby si následně na něj nepřišel ani z dálky zakončující Eggesstein. Po této akci následoval rohový kop se kulatý nesmysl odrazil od Pavloviče směrem do jablonecké branky. Zdálo se, že bránící Sláma stačil míč ještě před tím, než se dostal za brankovou čáru, ale video následně ukázalo, že míč přeci jenom  už za čárou byl a bylo to tak 2:1 pro Freiburg. V 65. minutě už to bylo navíc o dvě branky, když Eggestein svým halfvolejem nekompromisně skóroval, 3:1 pro Freiburg.

Svěřence kouče Luboše Kozla to ale nijak nepoložilo, naopak se sympaticky po zbytek zápasu snažili udělat ten závěr ještě zajímavější. V 73. minutě nejprve Nebyla byl blízko ke změně skóre, kdyby mu ovšem míč nezůstal po nohou. Na domácích totiž od té doby bylo vidět, že sundali nohu z plynu. Ve třetí minutě nastavení se sice podařilo Chramostův centr beze zbytku zužitkovat střídajícímu Kuolovi, ale u snížení na 2:3 také bohužel nakonec zůstalo.

Ani další soupeř jabloneckých neslibuje Severočechům jednoduchou procházkou růžovým sadem, na jejímž konci by mohly být tři body. Do Jablonce totiž zavítá Brighton.

Konečné výsledky fotbalové ligové fáze Evropské ligy UEFA (15.10.2026):

Sparta Praha – Lilleström SK 1:1 (0:0)

Branky: 56. Alcócer – 90.+1 Olsen. Rozhodčí: Matoša – Žunič, Kasapovič – Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Suchomel, Singhateh, Macek – Nyheim. Diváci: 17 024

Sparta: Surovčík – Suchomel (61. Hoever), Ševínský, Guddal, Vitályos – Mannsverk (61. Macek) – Jurásek (61. Mercado), Irving (85. Eneme), Sochůrek, Singhateh (46. Alcócer) – Brunes. Trenér: Priske

Lilleström: Dahlberg – Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil (73. Elkaer) – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim (70. Melland) – Bassi (65. Kitolano), Gulbrandsen (65. Olsen), Vá (73. Nordh). Trenér: Ödegaard

Ferencváros Budapešť – Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Branky: 49. a 81. z pen. Zachariassen – 90. Višinský. Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz – Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Osváth, Raemaekers, Maiga – Červ, Kováč (trenér). Diváci: 16 686

Ferencváros: Radnóti – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – A. Nagy, Corbu (90.+1 Levi) – Dele (84. Maiga), Zachariassen (90.+1 Madarász), Birmančevič (84. O'Dowda) – Lisztes (64. Arzani). Trenér: Borbély

Plzeň: Ťapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Pirgič, Hrošovský (64. Červ) – Sojka (78. Lawal), Panoš (64. Ladra), Memič (78. Višinský) – Kabongo (64. Faal). Trenér: Kováč

Konečný výsledek zápasu fotbalové ligové fáze Konferenční ligy UEFA (15.10.2026):

SC Freiburg – FK Jablonec 3:2 (1:1)

Branky: 15. Grifo, 56. vlastní Pavlovič, 65. Eggestein – 28. Růsek, 90.+3 Kuol. Rozhodčí: Malcevs – Svipsts, Ševčenko (všichni Lot.) – Zebec (video, Chorv.). ŽK: Osterhage – Tekijaški, Okeke, Hollý. Diváci: 28 100

Freiburg: Backhaus – Kübler (79. Treu), Ginter, Rosenfelder (71. Lienhart), Günter (59. Makengo) – Eggestein, Osterhage – Irié (71. Goto), Suzuki, Grifo – Höler (59. Matanovič). Trenér: Schuster

Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (66.Nebyla), Sedláček (76. Souček) – Čanturišvili, Alioum (66. Kuol), Polidar (84. Chramosta) – Růsek (76. Hollý). Trenér: Kozel

20. října 2026 20:55

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