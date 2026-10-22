V Evropě roste přesvědčení, že bude muset zahájit jednání s Putinem

Libor Novák

22. října 2026 13:48

Vladimír Putin
Vladimír Putin Foto: Valdai Discussion Club

Mezi evropskými vládami sílí přesvědčení, že budou muset brzy pověřit konkrétní osobu přímými jednáními s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o mírové dohodě pro Ukrajinu. Hlavním problémem však zůstává rozhodnutí, kdo by měl tento citlivý a náročný úkol převzít. Debata na toto téma nabrala na aktuálnosti poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff odcestoval do Ruska s cílem nabídnout Putinovi třístranný summit s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským.

Prezident Petr Pavel v nedávném rozhovoru pro Politico upozornil, že ruský prezident zcela ignoruje instituce Evropské unie jako autoritu. Podle jeho slov Putin odmítá hovořit s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou či šéfkou evropské diplomatie Kajou Kallasovou a přestal komunikovat i s dalšími evropskými lídry. Pavel proto navrhl, aby unie vybrala osobu nebo skupinu lidí, kterým ostatní členské státy udělí mandát k vyjednávání jménem Evropy.

Nedávné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vede rozhovory s Kremlem bez ohledu na evropské spojence a je vnímán jako nakloněný ruské straně, oživenou debatu v Bruselu podnítily. Řada diplomatů a odborníků se shoduje na tom, že Evropa nezbytně potřebuje vlastní přímou komunikační linku do Moskvy. Takový kanál by měl sloužit k ochraně regionálních zájmů a podpoře ukrajinské vyjednávací pozice před případnou nevýhodnou dohodou.

Zatímco někteří úředníci zvažují zapojení šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nebo předsedy Evropské rady Antónia Costy, unijní diplomati varují před rigidním lpěním na formálních protokolech. Vyjednavač s Putinem a Trumpem totiž nebude vybírán podle unijních předpisů, ale podle toho, jakou reálnou hodnotu může do procesu vnést. Objevují se názory, že někteří představitelé jsou vůči ukrajinské straně příliš vyhranění, což snižuje jejich šanci vystupovat v roli nestranného zprostředkovatele.

Pozornost v této souvislosti přitahuje finský prezident Alexander Stubb, který má dlouhodobě dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Finsko navíc sdílí s Ruskem tisíc tříset kilometrů dlouhou hranici a má hluboké historické zkušenosti s řešením bezpečnostních otázek vůči svému východnímu sousedu. Stubb se nedávno zúčastnil přípravných rozhovorů v norském Oslu po boku ukrajinského prezidenta a amerického vyslance Witkoffa.

Někteří diplomaté poukazují na to, že předseda Evropské rady António Costa by mohl představovat vhodného kandidáta na neutrálního vyjednavače, přestože se dosud zdráhal s ruským vedením přímo hovořit. Evropská komise nicméně trvá na tom, že unie je v dosavadních mírových debatách řádně zastoupena. Poukazuje přitom na účast vysokého úředníka Bjoerna Seiberta na nedávných schůzkách v Norsku, kde se zkoumaly parametry pro případná třístranná či multilaterální jednání.

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