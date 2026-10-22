Mezi evropskými vládami sílí přesvědčení, že budou muset brzy pověřit konkrétní osobu přímými jednáními s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o mírové dohodě pro Ukrajinu. Hlavním problémem však zůstává rozhodnutí, kdo by měl tento citlivý a náročný úkol převzít. Debata na toto téma nabrala na aktuálnosti poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff odcestoval do Ruska s cílem nabídnout Putinovi třístranný summit s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským.
Prezident Petr Pavel v nedávném rozhovoru pro Politico upozornil, že ruský prezident zcela ignoruje instituce Evropské unie jako autoritu. Podle jeho slov Putin odmítá hovořit s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou či šéfkou evropské diplomatie Kajou Kallasovou a přestal komunikovat i s dalšími evropskými lídry. Pavel proto navrhl, aby unie vybrala osobu nebo skupinu lidí, kterým ostatní členské státy udělí mandát k vyjednávání jménem Evropy.
Nedávné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vede rozhovory s Kremlem bez ohledu na evropské spojence a je vnímán jako nakloněný ruské straně, oživenou debatu v Bruselu podnítily. Řada diplomatů a odborníků se shoduje na tom, že Evropa nezbytně potřebuje vlastní přímou komunikační linku do Moskvy. Takový kanál by měl sloužit k ochraně regionálních zájmů a podpoře ukrajinské vyjednávací pozice před případnou nevýhodnou dohodou.
Zatímco někteří úředníci zvažují zapojení šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nebo předsedy Evropské rady Antónia Costy, unijní diplomati varují před rigidním lpěním na formálních protokolech. Vyjednavač s Putinem a Trumpem totiž nebude vybírán podle unijních předpisů, ale podle toho, jakou reálnou hodnotu může do procesu vnést. Objevují se názory, že někteří představitelé jsou vůči ukrajinské straně příliš vyhranění, což snižuje jejich šanci vystupovat v roli nestranného zprostředkovatele.
Pozornost v této souvislosti přitahuje finský prezident Alexander Stubb, který má dlouhodobě dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Finsko navíc sdílí s Ruskem tisíc tříset kilometrů dlouhou hranici a má hluboké historické zkušenosti s řešením bezpečnostních otázek vůči svému východnímu sousedu. Stubb se nedávno zúčastnil přípravných rozhovorů v norském Oslu po boku ukrajinského prezidenta a amerického vyslance Witkoffa.
Někteří diplomaté poukazují na to, že předseda Evropské rady António Costa by mohl představovat vhodného kandidáta na neutrálního vyjednavače, přestože se dosud zdráhal s ruským vedením přímo hovořit. Evropská komise nicméně trvá na tom, že unie je v dosavadních mírových debatách řádně zastoupena. Poukazuje přitom na účast vysokého úředníka Bjoerna Seiberta na nedávných schůzkách v Norsku, kde se zkoumaly parametry pro případná třístranná či multilaterální jednání.
Související
Babiš míní, že střední Evropa a V4 budou pro budoucnost kontinentu klíčové
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Evropa vyvíjí vlastní Starlink, ale závodí s časem. Experti vidí jeden problém
před 1 hodinou
Zákony se nadále porušují, ukázaly kontroly v restauracích, barech a klubech
před 2 hodinami
Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů
před 3 hodinami
Trump bude hledat obětní beránky? Před volbami panuje v Bílém domě strach
před 3 hodinami
Experti: USA Ukrajinu potřebují. Přehlíží fakt, že Rusko nikdy nebude spojenec
před 4 hodinami
Trump před volbami Republikány potápí, odhaluje nový průzkum. Jeho podpora je nejnižší v historii
před 5 hodinami
V Evropě roste přesvědčení, že bude muset zahájit jednání s Putinem
před 6 hodinami
Kreml potvrdil, že Rusko a USA jednají o aktivech ropného gigantu Lukoil
před 7 hodinami
FT: NATO umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení přes svou agenturu
před 8 hodinami
Politico: Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou byly blízko dohodě, než USA zrušily sankce, řekl Pavel
před 8 hodinami
Zasažena je Wikipedie, eshopy i BBC. Závažnou kybernetickou bezpečnostní hrozbu řeší celý svět
před 9 hodinami
Zelenskyj: Jsme připraveni přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila konflikt na současné frontové linii
před 10 hodinami
Vlády začaly odpojovat weby. V programovacím jazyce PHP byla objevena závažná chyba
před 11 hodinami
Rusko tvrdí, že je připraveno obnovit rozhovory s Ukrajinou a USA o ukončení války
před 12 hodinami
Počasí o víkendu: Česko čeká citelné ochlazení
včera
Republikáni jsou pobouřeni chováním Witkoffa u Putina
včera
Pentagon ukončil používání umělé inteligence od Anthropicu. Vadí mu, že nedostal plný přístup
včera
Ukrajinská vláda se pod stupňujícími ruskými útoky potýká s nedostatkem peněz
včera
Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva
včera
Macron označil některá vyjádření zahraničních představitelů k protestům ve Francii za stupidní
Francouzský prezident Emmanuel Macron během svého pobytu v Dauhá ostře odsoudil vyjádření některých zahraničních představitelů k nedávným protestům a nepokojům ve Francii. Označil jejich komentáře za nepřijatelné a stupidní s tím, že dotčení lídři vedou kampaň na účet Francie. Podle jeho slov se jedná o viditelnou manipulaci s informacemi ze strany zahraničních činitelů.
Zdroj: Libor Novák