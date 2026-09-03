Babiš míní, že střední Evropa a V4 budou pro budoucnost kontinentu klíčové

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zúčastnil ve Slovinsku Bledského strategického fóra, kde diskutoval s předsedy vlád Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Ve svém vystoupení mimo jiné odmítl návrh, podle kterého by členské státy v příštím dlouhodobém rozpočtu EU spravovaly menší část evropských prostředků. Podpořil také roli zemí Visegrádské skupiny při formování budoucnosti Evropy a nastínil kroky k posílení evropské konkurenceschopnosti.
Premiér Babiš se také setkal s předsedou vlády Slovinska Janezem Janšou. Na okraj konference jednal rovněž s evropskou komisařkou pro rozšíření Martou Kos.
Předseda vlády ČR zdůraznil, že náš region a zejména státy Visegrádské skupiny budou hrát důležitou roli při utváření budoucnosti Evropy. "Střední Evropa, a zejména V4, je pro budoucnost Evropy klíčová. Nyní se spolupráce obnovuje. Čeká nás 10. září setkání Visegrádské čtyřky s irským předsedou vlády. Jsme rádi, že máme více partnerů, se kterými můžeme společně usilovat o lepší budoucnost Evropy, protože Evropa se v současnosti nenachází v nejlepší kondici," uvedl premiér.
Premiér také odmítl návrh na posílení programů a nástrojů řízených centrálně Evropskou komisí na úkor prostředků spravovaných členskými státy. "Je pro nás neakceptovatelné, aby členské státy měly k dispozici méně prostředků – zatímco v současném období 2021–2027 spravují členské země přibližně 64 % rozpočtu, Komise navrhuje, aby v dalším období tento podíl klesl na méně než 45 %. Pro země našeho regionu by pak bylo ještě obtížnější účastnit se těchto centrálně řízených programů a získávat z nich prostředky," dodal ve svém vystoupení předseda vlády.
Premiér Babiš se na okraj konference setkal s předsedou vlády Slovinska Janezem Janšou a jednal rovněž s evropskou komisařkou Martou Kos o dalším rozšíření EU, zejména o země západního Balkánu. Setkal se také s generálním ředitelem společnosti Bayer Vital Christianem Lauterbachem.
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Andrej Babiš , evropa , visegradská čtyřka , EU (Evropská unie)
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Zdroj: Libor Novák