OBRAZEM: Stovky lidí čekaly před ČNB na výroční pětitisícovku

Stovky lidí čekaly před ČNB v Praze na výroční pětitisícikorunu se speciálním přítiskem. Fronta se ráno táhla přes Nekázanku až na Senovážné náměstí, někteří zájemci dorazili už během noci. Bankovka připomíná 100. výročí vzniku Národní banky československé.
Před budovou České národní banky v pražské ulici Na Příkopě se v úterý 22. září vytvořila dlouhá fronta. Stovky lidí si přišly pro výroční pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, která byla vydána u příležitosti 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé.
Někteří sběratelé dorazili s velkým předstihem. První zájemci začali před ČNB čekat už v pondělí a část z nich strávila na místě celou noc. Na dlouhé čekání se vybavili skládacími židlemi, dekami nebo termoskami s teplými nápoji.
Výroční bankovka má nominální hodnotu 5 000 korun a vychází ze vzoru 2023. ČNB ji nechala vyrobit v nákladu 200 tisíc kusů. Lidé si ji mohou v pracovní dny od 7:30 do 16:00 vyzvednout na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Každý zájemce si může vyměnit nejvýše tři kusy.
Zájem o výroční pětitisícikorunu přitom nebyl pouze v hlavním městě. Fronty se od rána tvořily také před pobočkami centrální banky v Brně, Hradci Králové a Ostravě. Podle ČNB si během prvního dne výroční bankovku na čtyřech pobočkách pořídily tisíce lidí. Prodej bude pokračovat až do vyčerpání zásob.
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Zdroj: Libor Novák