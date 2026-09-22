Trump chystá sankce proti celému Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa připravila sankce namířené proti celému Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. Washington plánuje opatření vyhlásit v nejbližší době, čímž výrazně vyostřuje svůj dlouhodobý tlak na tuto mezinárodní instituci. Cílem amerických představitelů je přimět tribunál k odvolání zatykačů na izraelské činitele a k ukončení vyšetřování kroků amerických vojáků v Afghánistánu. Americká strana tímto krokem navazuje na své předchozí výhrady vůči fungování soudu.
Američtí činitelé se svými výhradami vůči soudu netají a dlouhodobě vyvíjejí snahu o oslabení jeho vlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio v létě zahájil kampaň zaměřenou na izolaci tribunálu a vyzval ostatní země k odstoupení od zakládající smlouvy. Spojené státy v minulosti uvalily sankce na vybrané soudce a prokurátory, k postihu celé organizace však dosud nepřistoupily. Zavedení opatření proti instituci jako celku bylo v kuloárech zvažováno jako jedna z možností již delší dobu.
Přesný termín oficiálního vyhlášení postihů zatím nebyl upřesněn, podle informací amerických médií by však k rozhodnutí mohlo dojít během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Přímé zacílení na celou organizaci i na subjekty, které s ní spolupracují, může zásadním způsobem narušit činnost tribunálu. Veškeré sankce vyhlášené americkým ministerstvem financí by zakázaly občanům a firmám ze Spojených států poskytovat soudu finance, zboží nebo služby bez zvláštní licence. Bankovní domy navíc americká sankční opatření často uplatňují v přísnějším režimu kvůli své závislosti na americkém finančním systému.
Vedení Mezinárodního trestního soudu upozornilo, že plošná opatření mohou způsobit vážné provozní komplikace. Postižena by mohla být nákupní jednání v oblasti informačních technologií nebo sjednávání nezbytného pojištění pro činnost instituce. Komplikace by nastaly také při najímání vyšetřovatelů a provádění běžných finančních operací. Podle představitelů tribunálu by tato opatření přímo ohrozila schopnost soudu vedení nezávislých šetření.
Mezi ohroženými činnostmi je rovněž vyplácení mezd desítkám amerických zaměstnanců, kteří pro mezinárodní tribunál pracují. Odpor Donalda Trumpa vůči soudu datuje své počátky již do jeho prvního prezidentského období. Napětí znovu vzrostlo po Trumpově opětovném zvolení do funkce a následném vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy. Americká administrativa považuje kroky soudu za překročení jeho mandátu.
Mezinárodní trestní soud byl založen v roce 2002 mezinárodním společenstvím k stíhání nejzávažnějších zločinů, mezi které patří válečné zločiny, genocida a zločiny proti lidskosti. Svoji pravomoc uplatňuje pouze v případech, kdy členský stát není schopen nebo ochoten tyto zločiny sám vyšetřit a potrestat. Spojené státy americké se k zakládající smlouvě nikdy nepřipojily a členem tribunálu se nestaly.
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Zdroj: Libor Novák