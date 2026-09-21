Trump zakázal vybraným novinářům vstup do Bílého domu. CNN a Politico podávají žalobu

Libor Novák

21. září 2026 18:10

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA
Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA Foto: Marek Litzman / INCORP images

Mediální společnosti CNN, MS NOW a Politico podaly žalobu na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co jim byl zamezen přístup do Bílého domu. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že tyto organizace publikují smyšlené a nepravdivé zprávy. V reakci na zákaz hlavních médií významné televizní stanice pozastavily společné pokrývání prezidentských událostí.

Žaloba byla podána u federálního okresního soudu ve Washingtonu, přičemž mediální domy požadují rychlé rozhodnutí o neústavnosti tohoto kroku. Ve společném prohlášení redakce zdůraznily, že odebrání akreditací proběhlo bez předchozího upozornění pouze na základě nesouhlasu s jejich zpravodajstvím. Zástupci médií varovali, že nekontrolované jednání tohoto typu přímo ohrožuje svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislé informace. Právní krok staví na prvním dodatku americké ústavy, který zakazuje vládě omezovat svobodu slova a tisku.

Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že jeho krok nepředstavuje útok na svobodný tisk, ale boj proti šíření falešných zpráv. Televizní stanice ABC, CBS, CNN, Fox News a NBC vydaly v reakci na to společné stanovisko, ve kterém zdůraznily klíčový zájem veřejnosti na získávání přesných informací. Žádná administrativa by podle nich neměla omezovat zpravodajské organizace z důvodu výhrad k jejich práci. Následně zástupce televizního fondu potvrdil, že novinářské štáby nebudou prezidentské akce v rámci sdíleného zpravodajství pokrývat.

Vzniklá situace narušila plánované zpravodajské pokrytí během prezidentovy cesty na Valné shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Vnitřní prostory v Bílém domě vyhrazené pro vysílání dotčených stanic zůstaly uzavřené a televizní monitory vypnuté. Reportéři stanice CNN byli nuceni živé vstupy vysílat z chodníku mimo zabezpečený areál prezidentovy rezidence. Náhradním zástupcem pro sdílené pokrytí cesty byla stanovená konzervativní stanice Real America's Voice.

Prezident Trump při oznámení zákazu nezmínil konkrétní články, které k jeho rozhodnutí vedly, ale označil je za výsledek dlouhodobého působení médií v posledních letech. Zároveň naznačil, že k seznamu zakázaných redakcí mohou v budoucnu přibýt další. Na doplňující dotazy novinářů uvedl, že za nepravdivá média považuje také deníky The New York Times a The Washington Post.

Současný spor navazuje na kroky administrativy z února, kdy převzala kontrolu nad novinářským tiskovým fondem, který přes sto let spravovala Asociace dopisovatelů z Bílého domu. Ve stejném období byl omezen přístup novinářům agentury Associated Press do Oválné pracovny z důvodu používané terminologie ohledně Mexického zálivu. Agentura Associated Press na toto omezení rovněž reagovala podáním žaloby, přičemž tento právní spor nadále pokračuje.

Historické případy ukazují, že se o omezení přístupu stanice Fox News k jednomu rozhovoru pokusila v roce 2009 i administrativa prezidenta Baracka Obamy, po odporu ostatních médií však ustoupila. Současný postup představuje plný zákaz vstupu do celého areálu pro více mediálních organizací současně. Současně probíhá také několik dalších právních sporů mezi prezidentem a mediálními domy včetně britské stanice BBC.

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Zdroj: Jan Hrabě

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