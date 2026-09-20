Zeman napíná Česko ohledně další kandidatury. Mohou za to i pravidla

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 21:03

Miloš Zeman
Miloš Zeman Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Exprezident Miloš Zeman znovu promluvil o další prezidentské kandidatuře, kterou podle dřívějšího vyjádření zvažuje. Jasno ale stále nemá. Zeman se podle svých slov definitivně rozhodne až ve chvíli, kdy to bude vyžadovat termín. 

Bývalý prezident Zeman se o možné kandidatuře zmínil v reakci na přímý dotaz na toto téma během nedávného rozhovoru pro web iDnes.cz. "To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji," prohlásil bývalý veleúspěšný politik. 

Exprezident zároveň poukázal na limity politiků pokročilého věku, když připomněl muže, jenž seděl v Bílém domě před začátkem aktuálního mandátu nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego mému egu říká: Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem," odhalil.

Zeman v pondělí nastínil, kdy padne v jeho hlavě definitivní rozhodnutí. "K tomu mě přinutí pravidla, z nichž vyplývá i termín oznámení kandidatury. Do té doby se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl podle již zmíněného webu. 

Za favorita příští prezidentské volby je považován současný prezident, který může znovu kandidovat. Pavel již během lednové návštěvy Olomouckého kraje připustil opětovnou kandidaturu na post hlavy státu. Novinářům sdělil, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během voleb. 

Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do března 2023, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát. 

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