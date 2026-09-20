Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 12:51

Roman Janoušek
Roman Janoušek Foto: FTV Prima

Kontroverzní podnikatel Roman Janoušek se opět obrací na českou justici. Po státu požaduje mnohamilionové odškodnění, spravedlnost bude hledat u Nejvyššího soudu, který v září obdržel jeho dovolání. 

Janoušek podal dovolání k Nejvyššímu soudu v souvislosti s kauzou Chambon, ve které byl v minulosti stíhán. Lobbista požaduje odškodnění ve výši 9,8 milionu korun, protože tvrdí, že peníze zajištěné policisty v průběhu let ztratily na hodnotě. O jeho požadavku informoval web iDnes.cz. 

Podnikatel už se jednou domáhal odškodnění v souvislosti s diskutovanou kauzou, když požadoval 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku. 

Janoušek v případu čelil i s dalšími osobami podezření, že vylákal přes 239 milionů korun od zdravotních pojišťoven. Soudy dospěly k závěru, že se podezření vyšetřovatelů neprokázalo. Obvinění byli v roce 2023 pravomocně osvobozeni. 

Kontroverzní podnikatel si do prosince 2022 odpykal část trestu za nehodu pod vlivem alkoholu v Praze, při níž v roce 2012 vážně zranil ženu a ujel. Soudy jej uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky. 

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