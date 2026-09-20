Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova

Evropa je impotentní, tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s nadále pokračující válkou na Ukrajině. Evropští lídři podle Babiše nechtějí jednat o míru a mluví jen o válce. Předseda vlády také reagoval na kritiku výše českých obranných výdajů.
Babiš v nedělním videu zdůraznil, že rozhodně nechce třetí světovou válku. "Budu bojovat za to, aby skončila ta hnusná válka (na Ukrajině). Je to neuvěřitelné. Impotence Evropy je strašná," konstatoval premiér, který okomentoval i svůj projev na summitu Mezinárodního institutu pro strategická studia.
"Říkal jsem tam to, že Evropa nechce jednat o míru. Nechce. Všichni mluví jen o válce. A to nemá nic společného s tím, že musíme samozřejmě zbrojit, musíme se připravit, kdyby náhodou se něco stalo," podotkl šéf hnutí ANO. "Trump s Putinem mluví, ale my bychom měli dělat všechno pro to, aby ta válka skončila," prohlásil.
Babiš zároveň řekl, že udělá všechno, co je třeba, aby Česko plnilo závazky vyplývající z členství v NATO. "Ale je potřeba taky mluvit o tom, co říkal Albert Einstein: odmítl násilí a prohlásil, že mír nelze vynutit násilím ani vojenskou převahou," pokračoval předseda vlády.
Česko kvůli nedostatečným obranným výdajům čelilo kritice na již zmíněném summitu z úst amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera. Diplomat vyčetl Česku, že neudělalo větší pokrok, co se týká plnění obranných závazků. Babišově vládě kladl na srdce, aby navyšovala obranné výdaje.
"Bohužel je Česká republika v oblasti výdajů na obranu na cestě, aby se řadila k nejslabším členům aliance," prohlásil americký diplomat. "Toto je zpráva, kterou jsem včera a dnes osobně předal našim přátelům tady v České republice," dodal velvyslanec.
Kritika přichází poté, co sousední Polsko v týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Donald Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
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Zdroj: Lucie Podzimková