Sparta reagovala na nevydařený vstup do sezóny. Dva asistenty nahradila navrátilcem Clarupem

V úvodu nové fotbalové sezóny 2026/27 nezažívají sparťané nejúspěšnější začátek. Naopak ten nejhorší, který dokonce překonává i ten z nechvalně proslulé sezóny s trenérem Andreou Stramaccionim. Fanoušci ji přičítají pozdním nákupům a přestavbě mužstva, což dávají za vinu především sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému. Jenže ten zatím ve vedení pražské Sparty zůstává a naopak ukázal na jiné lidi, kteří tak špatný vstup do sezóny odnesli.
Jsou jimi asistenti dánského kouče Briana Priskeho vedoucí kondiční přípravy Ian Coll a trenér pro standardní situace Jack Wilson. Ti se tak tedy se Spartou loučí a na uvolněný post vedoucího kondiční přípravy přichází Priskeův krajan Christian Clarup, s nímž právě Priske spolupracoval v době, kdy pomohl Spartě ke dvěma posledním ligovým titulům.
V době, kdy se Sparta krčela po šesti kolech až na 10. místě ligové tabulky a to především poté, co dvakrát za sebou prohrála (s Hradcem Králové 1:2 a se Slavií 0:3), se vedení Spartou rozhodlo učinit radikální řez v realizačním týmu. Odvolalo zmiňované trenéry Colla a Wilsona, aby pak povolali po pauze nazpět Clarupa. Ten naposledy působil ve Wolfsburgu, kde figuroval už od loňského května a kde skončil poté, co letos na jaře sestoupil z Bundesligy. „Christian je špičkový odborník s jasnou metodologií a zároveň je nekompromisní a náročný. Vrací se k nám s novými zkušenostmi z německé ligy, zná naše prostředí a dokáže se zapojit hned. V téhle fázi sezony potřebujeme každý detail v přípravě zvládnout na sto procent a věřím, že nám v tom Christian výrazně pomůže. Jsem rád, že je zpátky,“ nechal se k příchodu staronového asistenta do Sparty slyšet klubový sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Clarup se zná s Priskem už od jejich společného angažmá v dánském Midtjyllandu a před čtyřmi lety se oba přesunuli na pražskou Letnou. Tehdy při svém prvním angažmá na Spartě pomohl pražanům ke dvěma ligovým titulům, k jednomu zisku českého poháru a k účasti v osmifinále Evropské ligy. Poté, co Priske na čas odešel do Feyenoordu Rotterdam, Clarup zůstal ve Spartě i když ji trénoval Lars Friis a společně s ním se mu podařilo dostat Spartu po 19 letech do Ligy mistrů. Naposledy působil Clarup ve Wolfsburgu, kde skončil už letos v březnu.
Ještě před touto změnou ve sparťanském realizačním týmu se výkonný ředitel Sparty František Čupr k bídnému začátku letenského klubu v nové sezóně. „Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty do ligy za dlouhou dobu. Zdaleka neodpovídá tomu, co od Sparty čekají naši fanoušci i my sami. Neseme za to odpovědnost všichni – vedení, realizační tým i hráči. V reakci na výsledky a výkonnost provádíme změny v realizačním týmu a očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál,“ řekl konkrétně, přičemž Rosický ho doplnil: „Vstup do sezony se nám výsledkově ani výkonnostně vůbec nepovedl a musíme dát týmu nový impuls. Jsem přesvědčený, že máme velmi kvalitní hráče, jejichž potenciál jsme zatím nedokázali naplno využít. Je teď na nás všech, abychom to na hřišti dokázali.“
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Zdroj: Libor Novák