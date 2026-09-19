Trump se dočkal. Světu oznámil dohodu ohledně Grónska

Americký prezident Donald Trump se dočkal nové dohody ohledně americké vojenské přítomnosti v Grónsku. Washington podle jeho slov zvýší vojenskou přítomnost na ostrově, zvolené řešení označil za skvělé pro všechny strany i americké spojence.
Trump na sociální síti Truth Social oznámil, že USA, Dánsko a Grónsko uzavřely dohodu, která podle jeho slov dává Washingtonu permanentní kontrolu nad bezpečností v Grónsku. "Spojené státy to nebude nic stát," tvrdí americký prezident.
"Na můj povel jsme spolupracovali se zástupci Dánska a Grónska, abychom garantovali, že Spojené státy budou navždy mít úplnou schopnost udělat, co je v Grónsku potřeba, za účelem zajištění a ochrany bezpečnosti Grónska a Spojených států amerických," prohlásil politik.
Podle Trumpa nebudou američtí nepřátelé mít možnost na ostrově mít vojenskou základnu či investovat bez výslovného amerického souhlasu. "Přes sto let znali prezidenti strategickou důležitost Grónska, ale žádný z nich s tím nedokázal nic udělat. Jsem hrdý, že mohu být tím prezidentem, který navždy adresoval tuto důležitou situaci," napsal současný šéf Bílého domu.
Pentagon má okamžitě začít s procesem budování velké americké vojenské přítomnosti v důležitých částech Grónska. Trump počítá se spoluprací s místními lidmi a firmami. "Tohle řešení je skvělé pro Spojené státy americké, Dánsko, Grónsko a všechny naše spojence," dodal prezident.
Podle dánské premiérky Mette Frederiksenová posílí nová dohoda bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku. K podrobnostem se pro tuto chvíli nevyjádřila. Smlouva má být podepsána v příštím týdnu na Valném shromáždění OSN.
Dohoda mezi Washingtonem a Kodaní existuje i v současnosti. Američané podle ní mohou umístit do Grónska tolik vojáků, kolik si usmyslí. Momentálně se na ostrově nachází přes sto amerických vojáků na základně Pituffik, která funguje nepřetržitě od druhé světové války.
Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná například pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti.
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Zdroj: Libor Novák