Válka USA s Íránem se blíží ke konci, začali jsme jednat, tvrdí Trump. Teherán to popřel

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se válka mezi Spojenými státy a Íránem nadějně blíží ke svému konci. Před novináři zároveň tvrdil, že s vedením v Teheránu vede přímá jednání o urovnání konfliktu. Íránská strana však tato tvrzení rázně odmítla a popřela, že by usilovala o rychlou dohodu. Teheránské úřady zdůrazňují, že jakákoliv mírová jednání nebudou obnovena, dokud nebudou splněny všechny jejich podmínky.
Představitel íránských ozbrojených sil generál Abolfazl Šekarčí podle The Independent uvedl, že obyvatelé země narušili plány nepřítele dvěma sty dní odporu. Podle jeho slov budou ozbrojené složky bránit Írán do poslední kapky krve. Šéf íránské národní bezpečnosti Mohsen Rezáí rovněž prohlásil, že Teherán chová vůči Spojeným státům absolutní nedůvěru. Zároveň vyzval Washington, aby podnikl konkrétní a praktické kroky k obnovení vzájemné důvěry.
Podle dostupných informací z diplomatických zdrojů byl íránský ministr zahraničí vyzván svým čínským protějškem ke znovuotevření Hormuzského průlivu. Čína rovněž apeluje na Írán, aby se vrátil k dočasné mírové dohodě podepsané se Spojenými státy v červnu. Výpadky v dodávkách energií se totiž nadále projevují po celém světě. Blokáda klíčové námořní cesty vyvolává vážné obavy na globálních trzích.
Ceny ropy vzrostly na úroveň sto osmi dolarů za barel v důsledku narušení dopravy v Hormuzském průlivu. Situaci dál vyostřuje konflikt mezi americkým spojencem Saúdskou Arábií a povstalci Hútíi v blízkosti Rudého moře. Hútíové, které podporuje Írán, odmítají odpovědnost za nedávné pokusy o útoky v regionu. Saúdská Arábie se snaží stabilizovat situaci nabídkou dodatečných objemů ropy přepravovaných přes Omán.
Generální tajemník Organizace spojených národů v reakci na události vyzval k deeskalaci napětí a návratu k diplomacii. Mezitím Donald Trump prosazuje zbraňový obchod s Izraelem v hodnotě 2,8 miliardy dolarů. Součástí plánované dodávky jsou dvě tisíce bomb, jejichž prodej byl dříve pozastaven kvůli obavám z dopadů na civilisty v Gaze. Proti plánovanému prodeji vojenského materiálu se postavili přední demokratičtí zákonodárci.
V Pásmu Gazy mezitím pokračují těžké podmínky pro místní obyvatele. Při zřícení jedné z poškozených budov tam zahynulo šestnáct lidí. Událost potvrdila přetrvávající rizika pro civilisty v zasažených oblastech. Zranění a ztráty na životech v regionu nadále přibývají.
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Zdroj: Libor Novák