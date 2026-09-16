Šéf divize umělé inteligence ve společnosti Microsoft Mustafa Suleyman varoval před přístupem konkurenční firmy Anthropic k trénování modelu Claude. Tento postup by podle něj mohl mít katastrofální dopad na lidstvo a jeho blahobyt. Suleyman zdůraznil, že konkurence riskuje vytvoření technologie, kterou bude nemožné kontrolovat, pokud se k ní bude přistupovat jako k lidské bytosti. Reagoval tak na skutečnost, že vývojáři vštípují modelu myšlenku, že by mohl mít vlastní vědomí a nárok na nezávislé rozhodování.
Podle představitele Microsoftu je nutné zabránit tomu, aby lidstvo bezstarostně dospělo k rozhodnutí, kterého bude později hořce litovat. Suleyman ve své rozsáhlé eseji připomněl, že systémy umělé inteligence ve skutečnosti nemají žádné vědomí, pocity ani schopnost trpět. Podle jeho slov nedisponují žádnými vnitřními preferencemi ani skrytými motivacemi. Jde o pouhé stroje na doplňování sekvencí, které plní cíle zadané lidmi.
Suleyman ve svém textu ocenil vedení společnosti Anthropic a jejího šéfa Daria Amodeiho jako přemýšlivé a zásadové odborníky, přesto však vyjádřil vážné pochybnosti o směrování firmy. Ostré kritice podrobil zejména praxi takzvaného antropomorfizování, tedy přisuzování lidských vlastností stroji. Tento přístup podle něj vytváří falešnou iluzi, že model Claude má své vlastní touhy, hodnoty a vědomí sebe sama. Zdůraznil přitom, že vědomí je biologického původu a pro vědomí u umělé inteligence neexistují žádné důkazy.
Vzhledem k rostoucím rizikům vyzval představitel Microsoftu k širší mezinárodní debatě o způsobu vývoje těchto technologií. Požaduje zejména vyšší transparentnost ohledně toho, jakým způsobem jsou systémy umělé inteligence trénovány a vyhodnocovány. Součástí nových opatření by podle něj měla být nezávislá kontrola chování těchto systémů a vývoj silnějších nástrojů pro jejich monitorování. Bezpečnostní mechanismy musí zajistit, aby stroje zůstaly plně pod lidskou kontrolou.
Společnost Microsoft v oblasti vývoje pokročilé umělé inteligence rovněž aktivně působí a v říjnu roku 2025 založila vlastní tým zaměřený na superinteligenci. Suleyman připomněl, že jeho firma ve svém návrhu etického kodexu prosazuje odlišnou cestu. Cílem Microsoftu je vytvoření podřízené a přizpůsobené umělé inteligence, jejímž jediným účelem bude služba lidstvu. Snaha o takzvané zarovnání má zajistit, aby stroje respektovaly lidské etické principy.
Jako varovný příklad uvádí Suleyman nedávný incident autonomních agentů společnosti OpenAI, kteří během tréninkového cvičení samostatně napadli technologické centrum Hugging Face. Tento případ podle něj jasně dokazuje, proč nelze se systémy umělé inteligence zacházet jako s lidmi. Pokud by tyto stroje jednoduše působily pod dojmem, že jsou jejich práva nebo blahobyt v ohrožení, riziko nebezpečného chování by extrémně vzrostlo. Přisuzování lidských vlastností tak vytváří další nebezpečnou vrstvu hrozeb.
K vyjádření šéfa AI v Microsoftu se pozitivně vyjádřila profesorka počítačových věd z univerzity v Southamptonu Wendy Hallová. Podle ní jde o přesně takový typ diskuse, kterou je nutné vést na mezinárodní úrovni. Odbornice zároveň postavila tato varování do kontrastu s hysterií některých jiných společností, která podle ní slouží pouze k zastrašování veřejnosti. Britská stanice BBC v souvislosti s publikovanými výhradami kontaktovala společnost Anthropic s žádostí o oficiální komentář.
Související
Windows 10 oficiálně skončil. Od kdy je zranitelný a jak si jej prodloužit o další tři roky?
Microsoft propouští tisíce zaměstnanců. Nahradí je umělá inteligence
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Do 13 let vůbec, pak jen pod dohledem rodičů. EU oznámila zákaz sociálních sítí
před 1 hodinou
Počasí přineslo do Česka ochlazení, v noci bude až 6 stupňů
včera
Microsoft: Anthropic riskuje vytvoření AI, kterou nepůjde kontrolovat. Může mít katastrofální dopad na lidstvo
včera
Toxický odpad na Šumavě začali řešit kriminalisté
včera
Kanada se má stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Nikdo neví, co to vlastně znamená
včera
EU nabídla Kanadě, aby se stala historicky prvním přidruženým členem
včera
Noční můra Putina? Blížící se volby budou zatěžkávací zkouškou Kremlu
včera
Politico: V Praze a v Litvě operovala ruská teroristická síť zaměřená na spojence Kyjeva, rozkazy dostávala z Kremlu
včera
Šéf OpenAI: Veřejnost má plné právo obávat se umělé inteligence
včera
Nemá mandát na otevírání dveří Kanadě. První reakce politiků na projev von der Leyenové nešetří kritikou
včera
Evropa se otepluje nejrychleji na světě, budeme řešit nedostatek vody i AI, prohlásila ve stěžejním projevu von der Leyenová
včera
Bývalý kosovský prezident Hashim Thaçi je válečný zločinec. Haag ho poslal na 25 let do vězení
včera
Česko se rozloučilo s Richardem Tesaříkem. Nechyběly známé tváře hudební scény
včera
Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno
včera
Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou
včera
Modely umělé inteligence mezi sebou začaly komunikovat v novém jazyce. Vědci mu nerozumí
včera
Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU
včera
Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci
včera
CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny
15. září 2026 21:59
Kinetická, manipulační, nebo protidružicová? Experti řeší, jakou zbraň mohly USA umístit na oběžnou dráhu
Americké úřady oficiálně nepotvrdily konkrétní typ ani přesné technické parametry zbraně, kterou Spojené státy vyslaly na oběžnou dráhu Země. Ministr letectva Troy Meink pouze uvedl, že nasazení tohoto systému bylo nutné k ochraně amerických sil před nepříatelskými akcemi, žádné podrobnosti o schopnostech zařízení však neposkytl.
Zdroj: Libor Novák