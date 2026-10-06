Trump schválil popravu Hasana. Po skandálu se smrtícími injekcemi bude zastřelen popravčí četou

Americký prezident Donald Trump schválil popravu Nidala Hasana zastřelením popravčí četou. Hasan byl v minulosti odsouzen za masovou střelbu na vojenské základně Fort Hood v Texasu, k níž došlo v roce 2009. O rozhodnutí hlavy státu informoval Pentagon v pondělí večer. Tímto krokem případ jednoho z nejtragičtějších útoků na americké vojáky na domácí půdě dospěl k finálnímu rozhodnutí o způsobu exekuce.
Samotnému rozhodnutí prezidenta předcházelo doporučení ze strany ministra obrany Petea Hegsetha. Právě Hegseth oficiálně navrhl, aby byl trest smrti pro odsouzeného střelce vykonán právě zastřelením popravčí četou. Donald Trump tento návrh následně v plném rozsahu schválil. Podle informací z ministerstva obrany tak byly splněny formalit potřebné k potvrzení způsobu exekuce.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zveřejnil podrobnosti k nadcházejícímu výkonu trestu na sociální síti X. Ve svém prohlášení uvedl, že přesný čas a místo popravy určí přímo ministr obrany Pete Hegseth. Parnell ve svém příspěvku označil Hasana za džihádistu, který v roce 2009 zahájil palbu do neozbrojených amerických vojáků. Mluvčí rovněž dodal, že pro střelce konečně nastal den zúčtování.
Během samotného útoku na základně Fort Hood v roce 2009 Hasan zavraždil 13 lidí a dalších 32 osob zranil. Podle mluvčího Pentagonu útočník během střelby vykřikoval náboženské heslo Alláhu akbar. Incident se zařadil mezi nejvážnější útoky namířené proti příslušníkům ozbrojených sil Spojených států amerických na území USA.
Na prohlášení mluvčího Seana Parnella reagoval na sociální síti X i samotný ministr obrany Pete Hegseth. V reakci pod Parnellovým příspěvkem zanechal stručný komentář obsahující jediné slovo spravedlnost. Tím veřejně potvrdil svůj postoj k schválenému způsobu výkonu trestu.
Nidal Hasan byl za masovou střelbu vojenským soudem odsouzen k trestu smrti. K útoku došlo v prostorách střediska, kde se vojáci připravovali na nasazení do zahraničních misí. Od výnosu rozsudku Hasan pobývá ve vojenské věznici, kde čekal na konečné rozhodnutí prezidentské administrativy.
Související
Ať si Írán klidně zlikviduje Los Angeles a San Diego, prohlásil Trump
Popularita Trumpa klesla na historické minimum. Americký prezident se to dozvěděl a takhle zareagoval
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Česko se příští rok nezúčastní Eurovize, rozhodla ČT
před 2 hodinami
Nobelovu cenu za fyziku získal vědec vyvíjející IceCube
před 3 hodinami
Studenti ve Francii už zablokovali 2000 škol. Okamžitě řešte jejich požadavky, nařídil Lecornu
před 3 hodinami
Ať si Írán klidně zlikviduje Los Angeles a San Diego, prohlásil Trump
před 4 hodinami
Poklidná cesta se změnila v let hrůzy. Letoun s cestujícími se ve vzduchu propadl o osm kilometrů
před 5 hodinami
Protesty ve Francii sílí. Policejní granát utrhl studentovi ruku
před 5 hodinami
Popularita Trumpa klesla na historické minimum. Americký prezident se to dozvěděl a takhle zareagoval
před 6 hodinami
Plicní mor v Rusku: WHO je s Moskvou v kontaktu, USA nabízí pomoc. Přenos není jednoduchý, uklidňují vědci
před 7 hodinami
Francie čelí největší vlně studentských protestů za desetiletí. Jak se z malé stávky stala celonárodní krize?
před 8 hodinami
Trump schválil popravu Hasana. Po skandálu se smrtícími injekcemi bude zastřelen popravčí četou
před 9 hodinami
Počasí na nadcházející měsíc: Podzim dorazil, výrazně se ochladí
včera
Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů
včera
Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko
včera
Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku
včera
OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
včera
Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu
včera
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
včera
Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy
včera
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
včera
Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?
Plicní mor představuje jednu z nejnebezpečnějších infekčních hrozeb na světě, jejíž extrémní úmrtnost a schopnost šířit se vzduchem z něj činí nejen přírodní rizikový faktor, ale i vážné biobezpečnostní riziko. Tragické úmrtí vědkyně, která se pravděpodobně nakazila přímo při výzkumu tohoto smrtonosného patogenu v laboratoři, znovu přitáhlo pozornost veřejnosti i odborníků k nebezpečí, jež práce s bakterií Yersinia pestis přináší.
Zdroj: Libor Novák