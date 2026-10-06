Poklidná cesta se změnila v let hrůzy. Letoun s cestujícími se ve vzduchu propadl o osm kilometrů

Dopravní letoun společnosti British Airways mířící z Londýna do Chicaga musel v pondělí po náhlém poklesu výšky o 28 tisíc stop (přibližně 8 500 metrů) vyhlásit stav nouze a vrátit se na letiště Heathrow. Důvodem prudkého klesání nad územím Irska byla technická závada spojená s dekompresi v kabině, která si vyžádala automatické vypadnutí kyslíkových masek pro cestující.
Dálkový let BA295 odstartoval z londýnského letiště Heathrow v pondělí v 12:14. Zhruba hodinu po vzletu, ve chvíli, kdy stroj dosáhl plánované cestovní výšky 37 tisíc stop, došlo k nepředvídanému incidentu. Posádka okamžitě zahájila rychlý, ale řízený sestup pod hranici 10 tisíc stop (cca 3 000 metrů), vyslala mezinárodní nouzový kód 7700 a otočila letoun zpět směrem ke Spojenému království.
Před samotným dospěním na dráhu museli piloti provést sérii manévrů a kroužit nad Bristolským průlivem mezi Pembrokeshirem a severním Devonem. Cílem bylo spálit dostatečné množství paliva, aby se snížila celková hmotnost stroje a bylo možné provést bezpečné standardní přistání. Letoun bezpečně dosedl na plochu letiště Heathrow krátce po páté hodině odpoledne.
Cestující na palubě popisovali, že krátce před vypadnutím masek zaznamenali mírné turbulence, samotný sestup však proběhl klidně a bez paniky. Mluvčí British Airways potvrdil, že všichni pasažéři vystoupili z letadla běžným způsobem a společnost jim zajistila náhradní úterní lety. Zasažený Boeing 777-200ER patří k nejstarším aktivním strojům ve flotile britského dopravce, do provozu byl uveden již v červenci roku 1997.
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Zdroj: Libor Novák