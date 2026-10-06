Babiš chce pomoci českému průmyslu, aby byl konkurenceschopný

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na zahájení akce vystoupil s projevem a navštívil stánky českých i zahraničních firem. Odpoledne pak promluvil na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde zdůraznil, že klíčem k růstu a prosperitě jsou cenově dostupné energie.
Babiš zmínil, že systém emisních povolenek ETS místo podpory evropského průmyslu uměle zdražuje energie, zvyšuje náklady firmám a oslabuje naši konkurenceschopnost. Vláda podle něj udělá všechno pro to, aby náš průmysl zůstal konkurenceschopný.
Premiér zdůraznil, že strojírenství je odvětví, na kterém stojí velká část české ekonomiky. "Strojírenství rozhodně není obor minulosti. Naopak. Tradiční výroba se mění před očima. Robotika, automatizace, umělá inteligence, digitální technologie a nové výrobní postupy mění způsob, jakým se vyrábí. Právě teď se rozhoduje o tom, kdo bude mít za 10 nebo 20 let technologický náskok a kdo začne zaostávat. Český průmysl na to má. Máme silné firmy, know-how a především lidi, kteří vědí, jak nové technologie převést do skutečné výroby," uvedl na zahájení veletrhu.
Odpoledne předseda vlády vystoupil s projevem na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde zdůraznil, že klíčem k růstu a prosperitě jsou cenově dostupné energie. "Systém emisních povolenek ETS místo podpory evropského průmyslu uměle zdražuje energie, zvyšuje náklady firmám a oslabuje naši konkurenceschopnost. Co je racionálního na tom zničit průmysl, uzavřít výrobu a následně dovážet stejné výrobky přes půl světa? Průmysl v EU platí dnes za elektrickou energii zhruba dvakrát více než ve Spojených státech a přibližně o polovinu více než v Číně nebo Indii. Za posledních deset let opustilo EU nebo ukončilo výrobu 26 % podniků z energeticky náročných odvětví, jako je ocelářství, chemický průmysl, sklářství, keramika nebo papírenství," uvedl premiér s tím, že emisní povolenky stály český průmysl za posledních pět let 160 miliard korun a pokud nedojde k zásadní reformě, do roku 2030 odčerpají z našich firem dalších 200 miliard korun.
Babiš uvedl, že vláda udělá všechno proto, aby náš průmysl byl konkurenceschopný. "Jedním z prvních vládních rozhodnutí bylo převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát, což vedlo v průměru ke snížení cen energií o 10 %, a toto opatření bude platit i v příštím roce. Pokračujeme také v kompenzacích nepřímých nákladů pro energeticky náročná odvětví. Letos na ně dáme 3,43 miliardy korun. V reakci na krizi v Hormuzském průlivu jsme přistoupili k regulaci cen pohonných hmot zastropováním marží, nejdříve od dubna do července a teď od října znovu," dodal premiér.
Na sněmu vystoupili také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr školství Robert Plaga, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministr dopravy Ivan Bednárik a ministr životního prostředí Igor Červený. Babiš se dopoledne rovněž zúčastnil online jednání evropských lídrů k posílení konkurenceschopnosti, které se uskutečnilo před zasedáním Evropské rady příští týden v Bruselu.
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Zdroj: Libor Novák