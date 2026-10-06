Protesty ve Francii sílí. Policejní granát utrhl studentovi ruku

Libor Novák

6. října 2026 11:24

Francouzská policie, ilustrační foto
Francouzská policie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Francie se připravuje na masivní vlnu celonárodních protestů, ke kterým vyzvali organizátoři studentských hnutí. Reagují tak na narůstající napětí v oblasti školství, kde studenti středních a vysokých škol požadují výrazné zvýšení investic do vzdělávacího systému. Pondělní akce vedly k úplnému nebo částečnému zablokování více než pěti set škol po celé zemi a situace v ulicích francouzských měst se zásadně vyhrocuje po sérii střetů s policií, které přinesly vážná zranění i masové zatýkání.

Vlna nespokojenosti začala již v září v Paříži a postupně se rozšířila do celého státu. Studenti poukazují na dlouhodobě přeplněné třídy, zchátralé školní budovy a chronický nedostatek učitelů. K blokádám středních škol se postupně přidaly také univerzity. Francouzský premiér Sébastien Lecornu sice přišel s návrhem opatření na řešení situace a příslibem změn, majoritní studentské odbory (USL) však vládní nabídku odmítly s tím, že nepřináší žádné konkrétní kroky, a vyzvaly k celonárodní mobilizaci.

Zásahy pořádkových sil a eskalace násilí během protestů si již vyžádaly přes 190 zraněných studentů. Vážný incident se odehrál v pondělí v severofrancouzském městě Lens, kde patnáctiletý mladík utrpěl amputaci ruky poté, co poblíž školy došlo k výbuchu. Další čtrnáctiletý student Eden skončil s dvojitou frakturou čelisti a musel podstoupit náročnou operaci poté, co ho do hlavy zasáhl granát se slzným plynem. Ministr školství Édouard Geffray zároveň upozornil, že zhruba dvě desítky škol byly od začátku protestů zapáleny nebo vyrabovány.

Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo od začátku protestního hnutí zadrženo více než 5 000 lidí, přičemž 87 procent z nich tvoří nezletilí. Trestnímu stíhání aktuálně čelí přes 1 800 osob a čtrnáct lidí skončilo ve vazbě. Zatímco studentské organizace a opozice obviňují policii z nepřiměřeného násilí a represe vůči mládeži, ministr vnitra Laurent Nuñez bezpečnostní složky obhajuje a tvrdí, že policisté a četníci postupují vůči výtržníkům maximálně přiměřeně.

Situace přerostla v ostrý politický střet v době, kdy se země připravuje na nadcházející prezidentské volby. Lídr krajně levicového hnutí Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon přirovnal současné hnutí k historickým událostem roku 1968 a vyzval veřejnost k ochraně mládeže.

Naopak zástupci vládní koalice i předsedkyně krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová obviňují levici z dláždění cesty k městským nepokojům. Le Penová prohlásila, že nejde o legitimní protesty studentů, ale o organizované výtržnosti, a požaduje přijetí nového zákona proti výtržnictví.

S ohledem na vyhrocenou atmosféru vyzvala ke společné úterní mobilizaci i řada dalších organizací, včetně největšího učitelského odborového svazu SNES-FSU. Zatímco vláda deklaruje, že nebude tolerovat násilné výstřelky a stojí za zraněnými policisty i pedagogy, organizátoři protestů trvají na pokračování blokád, dokud stát nezajistí důstojné podmínky pro vzdělávání a nezastaví represe vůči mladým demonstrantům.

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Zdroj: Libor Novák

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