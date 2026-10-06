Odešel špičkový odborník. Kardiolog Peter Kubuš podlehl vážné nemoci

České zdravotnictví zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel přední dětský kardiolog Peter Kubuš, jenž byl považován za špičkového odborníka ve svém oboru. Vyučoval také mladší kolegy. Kubuš podle dostupných informací podlehl vážné nemoci.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po vážné nemoci zemřel doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D., dlouholetý primář kardiologického oddělení Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNMH," uvedla Fakultní nemocnice Motol a Homolka v pondělí večer na facebookovém profilu.
Kubuš byl po většinu profesní kariéry spojen s dětským kardiocentrem, přičemž se věnoval zejména kardiostimulaci a poruchám srdečního rytmu, včetně jejich invazivní léčby. Podle kolegů byl respektovaným odborníkem, vědcem a pedagogem, ale také lékařem, který dokázal spojit vysokou odbornost s lidským a klidným přístupem k dětským pacientům a jejich rodinám.
"S jeho odchodem přichází Česká republika o jednoho z mála špičkových odborníků v oboru poruch srdečního rytmu v dětském věku," konstatovala nemocnice a vyjádřila upřímnou soustrast rodině.
Kubuš byl od roku 2020 docentem Univerzity Karlovy pro obor pediatrie. Jako akademický pracovník 2. lékařské fakulty UK se zároveň podílel na vzdělávání dalších generací lékařů.
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Zdroj: Libor Novák