Lidé si objektivně lépe čistí zuby, říká Šmucler po konci v čele komory

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. listopadu 2026 15:35

Roman Šmucler
Roman Šmucler Foto: Facebook Šmucler, Roman

Zubní lékař Roman Šmucler se poprvé vyjádřil ke svému konci v čele České stomatologické komory. Podle svých slov dokončil misi, kterou neskromně považuje za úspěšnou. Šmucler rezignoval po diskuzi ohledně dalšího fungování komory. 

Šmucler potvrdil svůj konec ve funkci v příspěvku na sociální síti X. "Dodělal jsem svou práci pro Českou stomatologickou komoru. Neskromně si myslím, že práce má i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru," napsal. 

Končící prezident komory mezi úspěchy zmínil navýšení peněz pro zubní lékaře z rozpočtů zdravotních pojišťoven, pokles počtu neregistrovaných pacientů, zavedení revolučních typů ošetřování dětí v nazkóze v ambulancích či návštěvy stomatologů v ústavech sociální péče. "Lidé si objektivně lépe čistí zuby," podotkl zároveň.

"Zvlášť rád budu vzpomínat na letošní světový stomatologický kongres v Praze, který jsem měl čest vést. Mnoho let dřiny, ale přivítali jsme 6 700 účastníků ze 122 zemí. Stomatologický parlament, Praha byla hlavním městem světové stomatologie. Byl to úspěch celého týmu na Komoře - lékařů i zaměstnanců," konstatoval někdejší televizní moderátor.

Šmucler se teď hodlá věnovat pacientům, výuce či novým technologiím v medicíně. "A víc času na rodinu a na nápady, které už dlouho čekají, až na ně dojde řada," dodal. 

Šmuclerově rezignaci podle komory předcházela diskuze mezi jeho osobou a představenstvem o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku. Vyústěním byl návrh představenstva na odvolání Šmuclera z prezidentské funkce. Následovala sobotní rezignace.

Volba nového prezidenta ČSK se podle stavovských předpisů může konat nejdříve za 60 dnů. O přesném termínu rozhodne představenstvo během příštího týdne. Zároveň se uskuteční také volba viceprezidenta České stomatologické komory.

Představenstvo České stomatologické komory zůstává jejím řídícím, výkonným a statutárním orgánem. Do doby volby nového prezidenta je pověřen výkonem činností prezidenta zubní lékař Jan Černý.

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