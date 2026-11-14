Šmucler rezignoval na post prezidenta stomatologické komory

Zubní lékař a někdejší televizní moderátor Roman Šmucler v sobotu rezignoval na funkci prezidenta České stomatologické komory. Stavovská organizace o tom informovala v tiskové zprávě a na sociálních sítích. Šmucler po diskuzi ohledně fungování komory.
Šmuclerově rezignaci podle komory předcházela diskuze mezi jeho osobou a představenstvem o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku. Vyústěním byl návrh představenstva na odvolání Šmuclera z prezidentské funkce. Následovala sobotní rezignace.
Volba nového prezidenta ČSK se podle stavovských předpisů může konat nejdříve za 60 dnů. O přesném termínu rozhodne představenstvo během příštího týdne. Zároveň se uskuteční také volba viceprezidenta České stomatologické komory.
Představenstvo České stomatologické komory zůstává jejím řídícím, výkonným a statutárním orgánem. Do doby volby nového prezidenta je pověřen výkonem činností prezidenta zubní lékař Jan Černý.
"Představenstvo České stomatologické komory děkuje docentu Šmuclerovi za práci, kterou v čele České stomatologické komory vykonal," dodala komora na závěr tiskové zprávy.
Česká stomatologická komora sdružujeme ze zákona všechny zubní lékaře v České republice, nastavuje standardy vzdělávání stomatologů, zastupuje zubní lékaře před státní správou, dohlíží na kvalitu péče a pomáhá zubním lékařům s provozem jejich praxe. Aktuálně má přes 11 900 členů.
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Zdroj: Libor Novák