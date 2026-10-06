Německem otřásá skandál, který nemá obdoby. Zatkli bývalého šéfa rozvědky, čelí podezření ze špionáže a velezrady

Německou politickou a bezpečnostní scénou otřásl mimořádný skandál, který nemá v novodobé historii země obdoby. V úterý ráno byl ve svém domě v Nordwalde nedaleko Münsteru zatčen osmdesátiletý August Hanning, bývalý šéf německé zahraniční rozvědky BND. Spolkové státní zastupitelství ho podezřívá ze závažných trestných činů včetně velezrady, vyzrazení státního tajemství a špionáže ve prospěch cizí zpravodajské služby. Muž, který v letech 1998 až 2005 stál v čele jedné z nejvýznamnějších bezpečnostních složek v Evropě, byl zástupci policie odveden v neprůstřelném vozidle do vazby.
Ve stejnou dobu proběhl zásah také na druhém konci Německa, v Bavorsku, kde policisté zadrželi Hanningova bývalého šéfa kabinetu, v médiích uváděného pouze jako Manfred D. Tento muž je podezřelý z napomáhání k pokusu o velezradu a ze špionáže. Klíčovým zjištěním vyšetřovatelů je fakt, že Manfred D. pokračoval v práci pro BND i po Hanningově odchodu a ve službě působil až do svého zatčení. Svého vysokého postavení podle žalobců zneužíval k tomu, aby získával přístup k nejcitlivějším interním dokumentům.
Podle dosavadních výsledků vyšetřování předal Manfred D. svému někdejšímu nadřízenému během let přibližně dva tisíce tajných spisů. Mnohé z těchto dokumentů obsahovaly přísně utajované informace určené výhradně pro vnitřní potřeby rozvědky a pro pravidelné bezpečnostní brífinky nejvyšších představitelů státu. Manfred D. měl tyto materiály Hanningovi poskytovat výměnou za finanční odměnu. Vyšetřovatelé se domnívají, že motivací celého rozsáhlého úniku byly primárně peníze a snaha zhodnotit interní informace v soukromém sektoru.
August Hanning měl tyto citlivé podklady využívat k posílení své pozice v rámci soukromé konzultační činnosti v oblasti bezpečnosti a obchodu, kterou rozjel po odchodu ze státních služeb. Zpráva státního zastupitelství výslovně uvádí, že je obviněn ze zpracování analytických materiálů pro důstojníka cizí zpravodajské služby. Vyšetřovatelé v současnosti intenzivně zjišťují, v jakém rozsahu a komu všemu Hanning tyto informace předal. Zároveň čelí podezření, že po několik let předával citlivé politické zprávy také dalšímu kontaktovi, který zastupoval jinou zahraniční tajnou službu.
Cesta k odhalení takto vysoce postaveného špióna byla poměrně neobvyklá a vzešla z úplně jiného kriminálního případu. Vyšetřovatelé narazili na Hanningovy nekalé aktivity během prověřování dramatického únosu dětí ze známé hamburské podnikatelské rodiny, jejíž případ aktuálně zaměstnává německé soudy. Hanning byl obviněn z toho, že pomáhal dědičce restauračního řetězce Christině Blockové zorganizovat násilný přeshraniční únos jejích dětí z Dánska od jejich otce. Ačkoliv Hanning tato obvinění odmítal, vyšetřování jeho soukromých aktivit nakonec pomohlo rozkrýt i jeho špionážní síť.
Případ vyvolává obrovské znepokojení především kvůli rozsahu Hanningovy bývalé moci a jeho hluboké znalosti německého bezpečnostního aparátu. V minulosti působil jako důstojník na západoněmeckém zastupitelském úřadě ve východním Berlíně a po skončení mandátu v čele BND v roce 2005 povýšil na post státního tajemníka na spolkovém ministerstvu vnitra pod ministrem Wolfgangem Schäublem. Zastával tak vůbec nejvyšší úřednickou pozici v celém bezpečnostním sektoru země a měl dohled nad všemi spolkovými bezpečnostními složkami.
Po svém definitivním odchodu ze státní správy vybudoval Hanning úspěšnou kariéru globálního bezpečnostního poradce. Při své práci bohatě těžil ze své pověsti bývalého šéfa rozvědky a udržoval rozsáhlé kontakty ve vládních i podnikatelských kruzích po celém světě. Během těchto let byl známý svými úzkými vazbami především na státní a komerční struktury v Rusku a Číně. Zda a do jaké míry tyto jeho dřívější vazby souvisejí se současným obviněním ze špionáže, je v tuto chvíli jedním z hlavních směrů vyšetřování.
Kriminalisté v souvislosti se zatčením provedli domovní prohlídky na několika nemovitostech spojených s oběma muži, mimo jiné i v Berlíně. Obviněný Manfred D. stanul před soudcem Spolkového soudního dvora v Karlsruhe ještě v úterý, zatímco samotný August Hanning byl k výslechu a rozhodnutí o vazbě předveden ve středu. Tento případ je považován za jeden z nejvážnějších bezpečnostních incidentů v novodobých dějinách Spolkové republiky Německo a jeho dohra pravděpodobně povede k hloubkové revizi bezpečnostních prověrek a kontrolních mechanismů uvnitř BND.
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Zdroj: Libor Novák