Windows 10 oficiálně skončil. Od kdy je zranitelný a jak si jej prodloužit o další tři roky?

Libor Novák

15. října 2025 9:21

Windows 10 byl představen a vyšel v roce 2015. Letos tedy slaví 10 let
Windows 10 byl představen a vyšel v roce 2015. Letos tedy slaví 10 let Foto: Microsoft

V úterý 14. října po 10 letech oficiálně skončila podpora populárního operačního systému Windows 10. Podle nového průzkumu společnosti ESET jej v Česku stále využívá zhruba třetina lidí, přičemž celosvětově byl ještě v září podle dostupných statistik nainstalován na více než 40 procent počítačů. Co ale ukončení podpory vlastně znamená, do kdy je možné "desítky" bezpečně používat, a jak si podporu prodloužit?

Windows 10 patří navzdory ukončení podpory mezi nejpopulárnější operační systémy a dalece překonává Lunix či macOS. Donedávna byl dokonce populárnější než Windows 11, které jsou na trhu už čtvrtým rokem. Svou zásluhu na tom má jak neochota uživatelů měnit něco, co funguje, tak i skutečnost, že řada strojů Windows 11 oficiálně nerozběhne, bez ohledu na sílu hardwaru, či fakt, že "jedenáctky" vyžadují při instalaci účet Microsoft, zatímco u "desítek" šlo ez problémů používat lokální, tedy offline účet.

14. října ale Microsoft vydal poslední aktualizaci zabezpečení a tím jeho podporu oficiálně ukončil. Alespoň z části. Počítače se systémem Windows 10 nadále fungovat, ale Microsoft už nebude poskytovat technickou podporu, aktualizaci softwaru ani aktualizace nebo opravy zabezpečení.

Uživatelé tak mohou operační systém nadále používat, podobně jako starší systémy Windows XP nebo Windows 7, potažmo 8. Ovšem na vlastní riziko. Počítače s tímto systémem budou vystaveny většímu riziku virů a malwaru. Navzdory všem varováním to ale neznamená, že kdo nepřešel na Windows 11, je dnes nějak výrazně ohrožen.

Microsoft uvolňoval pravidelné bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 v rámci tzv. "Patch Tuesday", tedy každé druhé úterý v měsíci. V praxi to znamená, že každý počítač s "desítkami" ještě včera dostal poslední bezpečnostní aktualizaci a potrvá několik týdnů, než začne být Windows 10 skutečně zranitelný. Pokud ale budou nalezeny bezpečnostní díry, Microsoft už je v běžném provozu opravovat nebude.

Jednou z možností, jak se vyhnout problémům se zabezpečením, je přechod na jiný operační systém nebo právě na Windows 11. Ten je pro stávající uživatele "desítek" zdarma a lze jej bez větších problémů provést upgradem skrze nastavení Windows v sekci Aktualizace a zabezpečení.

Pokud jste příznivci čisté instalace, lze využít nástroj Microsoftu Media Creation Tool, který z vašeho USB flash disku udělá instalační médium a dovolí vám provést čistou instalaci bez balastu z předchozího operačního systému. Myslete však na to, že za jistých okolností přijdete o svá data, takže si vše prvně zazálohujte.

Pokud váš počítač Windows 11 nepodporuje, což není případ pouze starších strojů, ale i těch novějších s určitými technickými parametry, Microsoft umožňuje prodloužit podporu až na další tři roky. To ale není zadarmo a je nutné si zakoupit placenou službu Extended Security Updates (ESU), která stojí zhruba buď 1000 Microsoft Rewards points (které lze získat například za používání Edge a Bing), nebo 30 dolarů, tedy zhruba tisíc korun ročně a končí v říjnu 2028. I přesto ale poskytuje pouze kritické bezpečnostní aktualizace.

Před nedávnem ale Microsoft ustoupil tlaku veřejnosti a organizací a první rok ESU uvolnil pro všechny uživatele v Evropském hospodářském prostoru zdarma. V praxi to tedy znamená, že kdo nechce nebo nemůže přejít na Windows 11, může nadále bez obav používat Windows 10 až do října 2026 a nadále dostávat bezpečnostní aktualizace bezplatně.

Členství v ESU programu ale není automatické a je potřeba se do něj zaregistrovat. To lze provést na stejném místě, jako aktualizaci na Windows 11, a sice v nastavení v sekci Aktualizace a zabezpečení. Tam mají uživatelé možnost zaregistrovat se do ESU na další rok bezplatně, podmínkou ale je, že mají nainstalovány nejnovější aktualizace a jejich Windows bude propojen s Microsoft účtem. 

Pokud jste tedy dosud používali pouze lokální účty a chcete se přihlásit do ESU programu, nemáte na výběr a v průběhu registrace budete vyzváni k tomu, abyste váš administrátorský (správcovský, tedy hlavní účet) propojili s vaším Microsoft účtem.

Jednou z podmínek, které Microsoft uvádí na svém webu, je i nutnost zapnout zálohování Windows 10 do OneDrive. Je otázkou nakolik je tato podmínka nutná v EU, minimálně v České republice ale řada uživatelů tuto podmínku splnit nemusela a registrace do ESU programu proběhla i tak.

Poměrně výraznějším problémem je fakt, že mnoho uživatelů se do ESO programu přihlásit nemůže. Ještě včera na řadě počítačů s Windows 10 svítilo upozornění, že registrace zatím není dostupná a bude umožněna brzy, dnes už tato informace zmizela a Windows pouze hlásí, že podpora "desítek" byla ukončena.

Jak ale vyplývá z vyjádření technické podpory Microsoftu pro EuroZprávy.cz, uživatelé se ani tak nemusí ničeho obávat. Možnost registrace do ESU by se jim měla objevit v nadcházejících dnech, během kterých je jejich systém stále ještě chráněn posledním aktualizačním balíčkem.

Eventualitou je registraci vyvolat uměle skrze úpravy v registru systému. Tyto metoda ale není spolehlivá, tedy nefunguje každému okamžitě, a pro laiky v oblasti technologií navíc může přinést více škody než užitku. Pokud ale patříte mezi technicky zdatnější uživatele a nechce se vám čekat, až Microsoft registraci do ESU uvolní i pro váš počítač, na návod se můžete podívat například zde.

