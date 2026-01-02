Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev

Libor Novák

2. ledna 2026 15:34

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.

Vedení ODS vyzvalo vládu Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, aby se od promluvy svého koaličního partnera jasně distancovala. Předseda občanských demokratů Petr Fiala poznamenal, že projev působil, jako by byl připraven přímo v Kremlu.

Senátorka Miroslava Němcová pak ve svém kritickém vyjádření označila Okamuru za proruského kolaboranta. Občanští demokraté proto hodlají iniciovat jednání o těchto výrocích na půdě sněmovny a podpoří i návrh na Okamurovo sesazení.

K výzvě se okamžitě připojili i další opoziční lídři. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že Okamura je ostudou celého Česka a za jeho instalaci do čela komory nese plnou odpovědnost premiér Babiš.

Rakušan bude požadovat, aby se sněmovna jako celek od citací svého předsedy oficiálně distancovala. Podobně mluví i šéf lidovců Marek Výborný, podle kterého nelze mlčet ke skandálním výrokům, kterým tleská ruský režim.

Piráti a TOP 09 již oznámili konkrétní kroky k Okamurovu odchodu z funkce. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib potvrdil, že se s šéfem TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem dohodl na společném postupu a v příštím týdnu začnou sbírat podpisy potřebné pro projednání odvolání předsedy sněmovny.

Podle Hřiba je cílem, aby Okamura v čele dolní komory definitivně skončil. Marek Ženíšek z TOP 09 k tomu dodal, že takové chování by nemělo být tolerováno žádným demokratickým poslancem.

Celá situace staví do nepříjemné pozice hnutí ANO a Andreje Babiše. Opozice jim vyčítá, že výměnou za politickou podporu umožnili radikálnímu politikovi zastávat třetí nejvyšší ústavní funkci v zemi.

Kritika zaznívá i z horní komory parlamentu – předseda Senátu Miloš Vystrčil označil Okamurovo vyjádření za skandální a postrádající jakoukoli skutečnou starost o bezpečnost občanů.

