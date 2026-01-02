Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.
Vedení ODS vyzvalo vládu Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, aby se od promluvy svého koaličního partnera jasně distancovala. Předseda občanských demokratů Petr Fiala poznamenal, že projev působil, jako by byl připraven přímo v Kremlu.
Senátorka Miroslava Němcová pak ve svém kritickém vyjádření označila Okamuru za proruského kolaboranta. Občanští demokraté proto hodlají iniciovat jednání o těchto výrocích na půdě sněmovny a podpoří i návrh na Okamurovo sesazení.
K výzvě se okamžitě připojili i další opoziční lídři. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že Okamura je ostudou celého Česka a za jeho instalaci do čela komory nese plnou odpovědnost premiér Babiš.
Rakušan bude požadovat, aby se sněmovna jako celek od citací svého předsedy oficiálně distancovala. Podobně mluví i šéf lidovců Marek Výborný, podle kterého nelze mlčet ke skandálním výrokům, kterým tleská ruský režim.
Piráti a TOP 09 již oznámili konkrétní kroky k Okamurovu odchodu z funkce. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib potvrdil, že se s šéfem TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem dohodl na společném postupu a v příštím týdnu začnou sbírat podpisy potřebné pro projednání odvolání předsedy sněmovny.
Podle Hřiba je cílem, aby Okamura v čele dolní komory definitivně skončil. Marek Ženíšek z TOP 09 k tomu dodal, že takové chování by nemělo být tolerováno žádným demokratickým poslancem.
Celá situace staví do nepříjemné pozice hnutí ANO a Andreje Babiše. Opozice jim vyčítá, že výměnou za politickou podporu umožnili radikálnímu politikovi zastávat třetí nejvyšší ústavní funkci v zemi.
Kritika zaznívá i z horní komory parlamentu – předseda Senátu Miloš Vystrčil označil Okamurovo vyjádření za skandální a postrádající jakoukoli skutečnou starost o bezpečnost občanů.
