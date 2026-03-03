Ceny ropy a zemního plynu kvůli válce na Blízkém východě dál prudce rostou

Ceny ropy a zemního plynu v úterý pokračovaly v prudkém růstu kvůli stupňujícím se obavám, že probíhající konflikt na Blízkém východě vážně ohrozí globální dodávky paliv. Tato klíčová produkční oblast čelí nestabilitě, která se okamžitě promítá do světových trhů. Severomořská ropa Brent, která je hlavním měřítkem pro globální ceny, vyskočila o 6 % na 82 USD za barel, čímž překonala svá maxima z loňského června.
Podobný nárůst zaznamenala i americká lehká ropa WTI, jejíž cena v úterý stoupla rovněž o 6 % na 75,6 USD. Ještě dramatičtější situace nastala na trhu se zemním plynem, kde evropské termínové kontrakty vyletěly o 34 % na přibližně 59 EUR za megawatthodinu. Za tímto skokem stojí především rozhodnutí největšího producenta plynu v Kataru zastavit těžbu poté, co Írán zaútočil na energetickou infrastrukturu v tomto státě Perského zálivu.
Trhy tak reagují na riziko, že čtyřdenní konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem zcela zastaví export ropy a plynu z regionu. Situaci komplikuje fakt, že Hormuzský průliv, kriticky důležitá námořní cesta obcházející Írán, je v současnosti fakticky uzavřen. Pro přepravu těchto životně důležitých komodit na světové trhy tak zbývá jen minimum alternativních tras, což vyvolává na burzách značnou nervozitu.
Rostoucí úzkost z nedostatku surovin se přelila i na světové akciové trhy, které zaznamenaly citelné propady. V Asii vedl ztráty jihokorejský index Kospi, který úterní obchodování uzavřel s propadem o více než 7 %. Poklesy se nevyhnuly ani burzám v Japonsku a Hongkongu, kde investoři reagovali na nejistý výhled globální ekonomiky pod tlakem energetické krize.
Evropské akciové trhy rovněž zamířily do červených čísel, přičemž londýnský index FTSE 100 během dopoledního obchodování ztrácel 2,7 %. Německý Dax klesl o 3,4 % a francouzský index CAC o 2,8 %. Také americké termínové kontrakty naznačují, že tamní trhy zahájí obchodování výrazným oslabením, což potvrzuje globální rozsah ekonomických dopadů blízkovýchodního konfliktu.
Americké centrální velitelství Centcom potvrdilo, že nad územím Kuvajtu došlo k sestřelení tří amerických stíhaček F-15. Podle oficiálního prohlášení byly stroje zasaženy kuvajtskou protivzdušnou obranou během operací souvisejících s íránskými aktivitami. Incident je prozatím klasifikován jako nechtěná střelba do vlastních řad, ke které došlo v rámci probíhajícího ozbrojeného konfliktu.
Zdroj: Libor Novák