Výhled počasí do konce března. Meteorologové řekli, co máme čekat

Březen je prvním měsícem meteorologického jara a počasí by tomu mělo v následujících dnech a týdnech odpovídat. Na horách se očekává obleva, v nížinách už bude přes den většinou přes 10 stupňů. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Tento a příští týden mají být podobné nadprůměrně teplému poslednímu únorovému týdnu. Bude převážně slunečno. Ráno se mohou vyskytovat mlhy, teploty se budou držet kolem nuly. Přes den pak vystoupají až na 13 °C. Pouze v případě výskytu déletrvající mlhy bude výrazně chladněji.
"I ve 3. a 4. březnovém týdnu zůstanou minimální teploty většinou kolem bodu mrazu, nicméně v rámci těchto týdnů již očekáváme větší oscilace. V maximech bude pravděpodobně nejchladnější třetí březnový týden, kdy jejich průměr klesne pod 10 °C, v posledním březnovém týdnu se vrátí opět k hodnotám z první poloviny měsíce, tedy v průměru kolem 12 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
Celé období do 29. března má být teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné. Co se týká srážek, bude podprůměrné nebo slabě podprůměrné.
První polovina března bude suchým obdobím. Srážky se vyskytnou pouze výjimečně, pravděpodobněji v menším množství až ve druhé dekádě. Návrat ke srážkovému průměru nebo slabému podprůměru s úhrny přes 5 milimetrů se očekává až ve druhé polovině března.
"S ohledem na teploty a srážky lze očekávat v horských oblastech další postupné odtávání sněhu, způsobené zejména slunečním svitem a vysokými teplotami. Pravděpodobnost přírůstku nového sněhu na horách je malá a pokud tak omezená na krátké epizody ve druhé polovině měsíce, mimo horské polohy bude sněžit jen výjimečně a sněhová pokrývka bude s ohledem na teplý povrch rychle odtávat," dodal ústav.
