Poslanci jednají o návratu EET. Zasedat mohou až do noci

Libor Novák

3. června 2026 15:19

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Dolní komora Parlamentu se na svém středečním odpoledním zasedání chystá v úvodním kole projednat legislativní návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, která by měla začít znovu platit od nadcházejícího roku. Ještě během dopolední části schůze zákonodárci odsouhlasili přesun vybraných kompetencí, jež se týkají pomoci občanům v bytové nouzi, z obecních samospráv na úřady práce, jak to předpokládá norma o podpoře bydlení. Hned v počátku jednání si poslanci schválili možnost pokračovat v debatě i po deváté hodině večerní.

Znovuzavedení evidence obhajuje kabinet předsedy vlády Andreje Babiše snahou o nastavení spravedlivých podmínek na trhu a také očekávaným rozpočtovým výnosem, který se odhaduje zhruba na čtrnáct miliard korun ročně. Opoziční zástupci naopak tyto finanční efekty zpochybňují. Celý legislativní balík obsahuje rovněž daňové úpravy, mezi něž patří návrat některých slev na dani, které dříve zrušil kabinet Petra Fialy, a také pokles daně z přidané hodnoty u nealkoholických nápojů podávaných v pohostinství.

Podle průzkumu agentury STEM, který byl vypracován pro resort financí a zveřejněn v pondělí, má obnovení systému podporu u dvou třetin obyvatel České republiky. Mezi samotnými živnostníky a podnikateli se pro jeho návrat vyjádřila polovina dotázaných. Výzkumníci ze STEM zároveň upozornili, že současný postoj české společnosti odpovídá náladám z doby, kdy byla tato povinnost zaváděna poprvé.

Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že nová podoba systému nebude od podnikajících osob vyžadovat tisk papírových dokladů ani investice do nákladného hardwaru. Drobným živnostníkům bude k dispozici bezplatná mobilní aplikace, pro jejíž fungování postačí běžný chytrý telefon. Ministryně označila tuto normu za jeden z klíčových bodů programu Babišovy vlády a za svou osobní prioritu, přičemž jejím hlavním záměrem je garantovat rovné podmínky pro celé podnikatelské prostředí.

Při stoprocentním náběhu celého mechanismu se podle šéfky státní pokladny předpokládá roční rozpočtové plus dosahující až patnácti miliard korun. Pro živnostníky s ročním obratem nepřesahujícím jeden milion korun, kteří se nacházejí v prvním pásmu paušální daně, se povinnost transformuje do navýšení této daně o 1400 korun na celkových 1500 korun, k čemuž se připočítávají příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Kompletně vyjmuty z povinnosti evidovat tržby budou spolky, dobrovolní hasiči a pořadatelé lokálních společenských událostí typu plesů a zábav, pokud jejich roční příjmy nepřekročí hranici 300 tisíc korun.

včera

Řidiče čekají zásadní změny. Mýtný systém je přežitý, vláda chystá modernizaci

Související

Více souvisejících

Poslanecká sněmovna elektronická evidence tržeb EET

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Donald Trump

Rozhodnutí Trumpa jmenovat nového šéfa amerických tajných služeb vyvolalo vlnu kritiky a údivu

Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa jmenovat novým úřadujícím šéfem amerických tajných služeb Billa Pulteho vyvolalo ve Washingtonu vlnu kritiky a údivu. Pulte, který dosud působil jako ředitel Federální agentury pro financování bydlení, totiž nemá žádné zkušenosti v oblasti zpravodajských služeb, špionáže ani národní bezpečnosti. Podle zdrojů z Bílého domu stála za Trumpovým výběrem snaha obsadit klíčový post loajálním spojencem, který by se mohl angažovat také v otázkách bezpečnosti nadcházejících voleb. To vyvolává obavy u Demokratů, jelikož Trump již nyní bezdůvodně hovoří o možných podvodech v podzimních kongresových volbách a Pulte ve své stávající funkci opakovaně ukázal ochotu využívat vládní moc k vyšetřování prezidentových politických odpůrců.

před 2 hodinami

Poslanecká sněmovna

Poslanci jednají o návratu EET. Zasedat mohou až do noci

Dolní komora Parlamentu se na svém středečním odpoledním zasedání chystá v úvodním kole projednat legislativní návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, která by měla začít znovu platit od nadcházejícího roku. Ještě během dopolední části schůze zákonodárci odsouhlasili přesun vybraných kompetencí, jež se týkají pomoci občanům v bytové nouzi, z obecních samospráv na úřady práce, jak to předpokládá norma o podpoře bydlení. Hned v počátku jednání si poslanci schválili možnost pokračovat v debatě i po deváté hodině večerní.

před 3 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Křehké příměří opět narušeno. Evropská komise ostře zkritizovala plán USA

Evropská komise ostře kritizovala záměr Spojených států uvalit na Evropskou unii nové desetiprocentní clo. Washington tento krok odůvodňuje tvrzením, že Brusel nedokázal efektivně zakázat dovoz zboží vyrobeného za použití nucené práce. Unijní exekutiva ústy svého zástupce mluvčího Olafa Gilla uvedla, že předběžné výsledky amerického vyšetřování podrobně zanalyzuje a bude s tamní administrativou nadále jednat, nicméně jakékoli sankční poplatky uvalené z těchto důvodů považuje za zcela neopodstatněné.

před 4 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Sledujeme vlakové neštěstí v přímém přenosu. Situace se vymkne kontrole, varuje uznávaný expert na ebolu

Odborník na problematiku spojenou s virem ebola vyjádřil vážné obavy, že současná situace v Demokratické republice Kongo (DRK) by mohla vyústit v bezprecedentní krizi. Devětašedesátiletý britský lékař Simon Mardel, který se v uplynulých třech dekádách podílel na potlačování nejhorších epidemií této nemoci na světě, popsal aktuální dění jako sledování vlakového neštěstí v přímém přenosu. Podle jeho slov zůstává skutečný rozsah a rychlost šíření nákazy neznámý, přičemž existuje reálné riziko, že se situace vymkne kontrole a zasáhne i země mimo africký kontinent, které nejsou na podobný scénář vůbec připraveny.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Designové sprchové sety mění pravidla možností

Koupelna není jen o očistě těla. Je zároveň místem, kde si dovolíme na chvíli zbavit se rolí, které po celý den převlékáme, poodstoupit od hektičnosti moderní doby a na chvíli spočinout jen se svými potřebami. Tato chvíle pomůže našemu tělu relaxovat a zahájit proces regenerace. Co nás v této snaze může podpořit? 

před 4 hodinami

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Schillerová představila zásadní změny důchodového systému

Ministerstvo financí po měsících intenzivních příprav a expertních diskusí představilo rozsáhlou reformu třetího pilíře penzijního systému. Nová podoba doplňkového penzijního spoření by měla začít platit od ledna roku 2027 a přinese s sebou hned několik zásadních změn pro miliony českých střadatelů. 

před 5 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko války proti Ukrajině nelituje. Jedna věc se přesto mění

Pokud by si nynější Rusko mělo vybrat oficiální slogan, mohl by znít podobně jako slova šéfa tamní diplomacie Sergeje Lavrova, který v minulosti prohlásil, že Rusko je zkrátka takové, jaké je, a nestydí se to ukazovat. Podobně nekompromisní tón nedávno v Kremlu zvolila i folková zpěvačka Naděžda Babkina. Po převzetí státního vyznamenání z rukou Vladimira Putina publiku řekla, že země se nikdy nevzdá díky svému jedinečnému multietnickému genetickému kódu, a dodala, že komu se to nelíbí, může jít klidně spáchat samovraždu. Tento výrok v mnoha ohledech ilustruje současnou ruskou tvář, která odmítá jakékoliv omluvy či ústupky, což přesně odpovídá postoji samotného prezidenta.

před 6 hodinami

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie

Ukrajina vrací úder. Na Rusko posílá stovky dronů

Ruská protivzdušná obrana oznámila, že během noci na úterý zlikvidovala stovky bezpilotních letounů nad svým územím, přičemž zhruba 60 z nich zneškodnila nad Leningradskou oblastí. Tento rozsáhlý ukrajinský útok se odehrál v době, kdy v Petrohradě začíná významné ekonomické fórum. Petrohradský guvernér Alexandr Beglov upřesnil, že noční nálety dronů zasáhly tři tamní okresy, přičemž zranily několik lidí a způsobily škody na infrastrukturních zařízeních. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že armáda zachytila a zničila více než 350 ukrajinských bezpilotních letounů jak v oblastech poblíž hranic, tak i ve vnitrozemí, včetně Moskvy, Petrohradu a Novgorodu na západě země.

před 7 hodinami

Íránské drony revolučních gard

Bahrajn likviduje íránské rakety a drony, Kuvajt po útocích zavřel letiště

Vojenské velení Bahrajnu oznámilo, že tamní protivzdušná obrana ve středu úspěšně zachytila a zlikvidovala tři rakety a několik bezpilotních letounů. Armáda ostře odsoudila tyto vzdušné údery a obvinila Teherán z pokračujícího nepřátelského přístupu vůči celému regionu. Podle oficiálního prohlášení generálního štábu Írán systematicky cílí svými raketovými a dronovými útoky na civilní objekty v Bahrajnském království. Všechny bahrajnské zbraně a armádní jednotky byly uvedeny do stavu nejvyšší bojové pohotovosti a obranné připravenosti, přičemž úřady zároveň varovaly civilní obyvatelstvo, aby se nedotýkalo žádných podezřelých předmětů.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Počet obětí masivního ruského útoku vystoupal na 21. Mezi mrtvými jsou děti

Masivní vlna ruských raketových a dronových útoků zasáhla ukrajinská města a vyžádala si nejméně 21 lidských životů. Mezi oběťmi jsou i dvě děti. Tento rozsáhlý vzdušný úder, který zasáhl civilní infrastrukturu i energetická zařízení po celé zemi, představuje jeden z největších útoků posledních měsíců a zanechal za sebou více než stovku zraněných.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy