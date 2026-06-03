Poslanci jednají o návratu EET. Zasedat mohou až do noci

Dolní komora Parlamentu se na svém středečním odpoledním zasedání chystá v úvodním kole projednat legislativní návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, která by měla začít znovu platit od nadcházejícího roku. Ještě během dopolední části schůze zákonodárci odsouhlasili přesun vybraných kompetencí, jež se týkají pomoci občanům v bytové nouzi, z obecních samospráv na úřady práce, jak to předpokládá norma o podpoře bydlení. Hned v počátku jednání si poslanci schválili možnost pokračovat v debatě i po deváté hodině večerní.
Znovuzavedení evidence obhajuje kabinet předsedy vlády Andreje Babiše snahou o nastavení spravedlivých podmínek na trhu a také očekávaným rozpočtovým výnosem, který se odhaduje zhruba na čtrnáct miliard korun ročně. Opoziční zástupci naopak tyto finanční efekty zpochybňují. Celý legislativní balík obsahuje rovněž daňové úpravy, mezi něž patří návrat některých slev na dani, které dříve zrušil kabinet Petra Fialy, a také pokles daně z přidané hodnoty u nealkoholických nápojů podávaných v pohostinství.
Podle průzkumu agentury STEM, který byl vypracován pro resort financí a zveřejněn v pondělí, má obnovení systému podporu u dvou třetin obyvatel České republiky. Mezi samotnými živnostníky a podnikateli se pro jeho návrat vyjádřila polovina dotázaných. Výzkumníci ze STEM zároveň upozornili, že současný postoj české společnosti odpovídá náladám z doby, kdy byla tato povinnost zaváděna poprvé.
Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že nová podoba systému nebude od podnikajících osob vyžadovat tisk papírových dokladů ani investice do nákladného hardwaru. Drobným živnostníkům bude k dispozici bezplatná mobilní aplikace, pro jejíž fungování postačí běžný chytrý telefon. Ministryně označila tuto normu za jeden z klíčových bodů programu Babišovy vlády a za svou osobní prioritu, přičemž jejím hlavním záměrem je garantovat rovné podmínky pro celé podnikatelské prostředí.
Při stoprocentním náběhu celého mechanismu se podle šéfky státní pokladny předpokládá roční rozpočtové plus dosahující až patnácti miliard korun. Pro živnostníky s ročním obratem nepřesahujícím jeden milion korun, kteří se nacházejí v prvním pásmu paušální daně, se povinnost transformuje do navýšení této daně o 1400 korun na celkových 1500 korun, k čemuž se připočítávají příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Kompletně vyjmuty z povinnosti evidovat tržby budou spolky, dobrovolní hasiči a pořadatelé lokálních společenských událostí typu plesů a zábav, pokud jejich roční příjmy nepřekročí hranici 300 tisíc korun.
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Poslanecká sněmovna , elektronická evidence tržeb EET
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Zdroj: Libor Novák