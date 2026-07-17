Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona

Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi podpořila v prvním čtení novelu zákona o pozemních komunikacích. Klíčovou změnou je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Návrh nyní poputuje k projednání do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna, připomnělo ministerstvo dopravy.
"Děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří podpořili náš návrh, aby řidiči v České republice neplatili za dálniční známky více než motoristé v řadě okolních evropských zemí, včetně Rakouska. Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
"Pokud některá z příštích vlád dospěje k závěru, že je zvýšení ceny nezbytné, bude muset svůj návrh předložit v rámci novely zákona a obhájit jej v otevřené odborné i politické debatě. Takový postup je transparentnější a férovější vůči veřejnosti," sdělil ministr.
Ceny dálničních známek by pro rok 2027 měly zůstat na stejné úrovni jako letos. Roční dálniční známka by tak vyšla na 2 570 Kč a měsíční na 480 Kč. Desetidenní kupon by stál 300 Kč a za denní by řidiči zaplatili 230 Kč.
Aktuální novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.
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dálniční známky , Dálnice , Ministerstvo dopravy , Poslanecká sněmovna
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Zdroj: Jan Hrabě