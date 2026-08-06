Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně

Lucie Podzimková

6. srpna 2026 13:05

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO)

Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zavítal do africké Demokratické republiky Kongo, kde řádí epidemie smrtelně nebezpečné eboly. Podle Ghebreyesuse se nemoc šíří rychleji, než se zdravotníkům daří zintenzivňovat boj s chorobou. 

Ghebreyesus navštívil Kongo už podruhé během letošního léta, upozornil web DW. Současná epidemie eboly je totiž nejrychleji šířící v historii výskytu této nemoci a už nyní si vyžádala druhý nejvyšší počet obětí ze všech 17 epidemií. 

Šéf WHO se v africké zemi zúčastnil jednání se zástupci zdravotnického systému a zmínil, že na některých místech se počty případů onemocnění zdvojnásobily jen za poslední týden. Podle jeho slov panuje shoda na tom, že úsilí zdravotníků a úřadů se musí ještě zvětšit. 

Podle nejnovějších údajů místního ministerstva zdravotnictví se do pondělí potvrdilo 3874 případů eboly. Během epidemie jí podlehlo 1751 osob. Přes sedm stovek pacientů se momentálně nachází v izolaci. 749 lidí se z nemoci zotavilo. Většina případů je evidována ve východní provincii Ituri u hranic s Ugandou. 

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

2. srpna 2026 10:55

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Nejnovější údaje o počtu potvrzených případů nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo ukazují, že současná epidemie je nejrychleji se šířící v dosud známé historii tohoto viru. Zdravotnické úřady zaznamenaly již 3 360 potvrzených případů napříč pěti provinciemi ve východní části země. Místní orgány evidují 1 487 úmrtí, což představuje celkovou smrtnost dosahující přibližně 45 procent. Reakci zdravotníků i záchranné práce zásadním způsobem komplikují trvající ozbrojené konflikty v postižených oblastech.

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