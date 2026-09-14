Britskou budoucnost vévodkyně Meghan provázejí nejasnosti a spekulace

Návrat prince Harryho a jeho ženy Meghan do Velké Británie se řeší na mnoha frontách. V souvislosti se stěhováním páru na Ostrovy se objevily spekulace o možném návratu americké herečky před kameru. Dokonce se vyrojily zvěsti o konkrétním projektu.
Již v srpnu se objevila informace, že vévodkyně Meghan jedná o roli v seriálu The Gentlemen z produkce globální streamovací platformy Netflix. Rozhovory měly být v počáteční fázi. Pokud by se manželka prince Harryho objevila před kamerou, šlo by o její první výraznou hereckou roli od sňatku se členem britské královské rodiny.
Není divu, že když měl seriál světovou premiéru druhé řady, jedním z hlavních témat na červeném koberci bylo možné angažmá americké herečky. Aktuální hvězdy projektu ale nebyly moc sdílné.
"Je fascinující to sledovat, ale jde jen o spoustu spekulací," řekl herec Theo James novinářům z BBC. Maya Yama se nechala slyšet, že by o případném obsazení vévodkyně věděla jako poslední. Ani producenti nechtěli prozradit, zda si s Meghan plácli.
The Gentlemen je komediální seriál o šlechticovi, který se stane drogovým magnátem. Jakou postavu by Meghan ztvárnila, to není v tuto chvíli jasné. Velká část prvních dvou řad se nicméně natáčela v oblasti, kde se Harry s rodinou má po návratu do rodné vlasti usadit.
Harry a Meghan v srpnu oznámili, že se přestěhují ze Spojených států amerických do Londýna, kde mají zakotvit v rezidenci v okolí Londýna, která nepatří královské rodině. Sourozenci Archie a Liliber mají na Ostrovech nastoupit do školy.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák