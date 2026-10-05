CNN: Po úniku neznámé infekce zemřela na Sibiři vědkyně. V Rusku zasedá protiepidemická komise

V sibiřském vědeckém ústavu došlo k tragické události, při níž po úniku nebezpečné infekce zemřela osmadvacetiletá pracovnice laboratoře. K incidentu došlo ve výzkumném protimorovém ústavu ve městě Šelechov nedaleko Irkutska. Ruský úřad pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a životních podmínek Rospotrebnadzor potvrdil, že u zesnulé ženy byla diagnostikována plicní infekce neznámého původu. Přesná povaha látky nebo patogenu, který ze zařízení unikl, zůstává podle oficiálních míst zatím nejasná.
Hlava sousední Burjatské republiky Alexej Cydenov podle CNN uvedl, že mladá žena mohla zemřít na mor. Cydenov zároveň zdůraznil, že na území Burjatska se v současné době neobjevila žádná ohniska této nákazy. Bývalý šéf úřadu Rospotrebnadzor Gennadij Oniščenko však prohlásil, že se s největší pravděpodobností o mor nejedná. Podle Oniščenka by případnému šíření nemoci zabránil i nástup chladného počasí v regionu.
Guvernér Irkutské oblasti Igor Kobzev vyzval veřejnost ke klidu a oznámil konání mimořádného zasedání protiepidemické komise. Na tomto jednání se sešli zástupci regionálních úřadů společně s hlavním ruským státním lékařem. Zástupci úřadu Rospotrebnadzor uvedli, že hygienická a epidemiologická situace v Irkutské oblasti, Irkutsku i Šelechovu zůstává stabilní. V souvislosti s úmrtím pracovnice výzkumného ústavu byla přijata speciální preventivní opatření.
Vedení blízkého hliníkového závodu v Šelechovu doporučilo svým zaměstnancům preventivní nošení ochranných roušek. Ředitel závodu Arťom Fominich upozornil na šíření nepodložených fám a rozporuplných informací mezi obyvateli. Všichni identifikovaní lidé, kteří přišli se zesnulou do blízkého kontaktu, se nacházejí pod přísným lékařským dohledem. Dosavadní laboratorní testy u těchto osob neprokázaly žádné známky onemocnění a jejich výsledky byly negativní.
Neoficiální zdroje a nezávislý regionální zpravodajský server Ljudi Bajkala uvádějí, že v nemocnici v Šelechovu skončilo na pozorování téměř dvě stě lidí. Právě do tohoto zdravotnického zařízení byla nakažená laborantka po nehodě převozena. Podle stejného zdroje byla karanténa vyhlášena také v nejméně jedné z městských porodnic. Ruské úřady se k těmto neoficiálním údajům o rozsahu pozorovaných osob podrobněji nevyjádřily.
Situaci v Rusku pozorně sleduje také Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Mluvčí amerického rezortu diplomacie uvedl, že Washington vyzývá ruské orgány k rychlému a otevřenému sdílení přesných informací. Americké orgány zdůraznily, že mnohé detaily incidentu dosud nebyly oficiálně potvrzeny. Pro americkou stranu zůstává hlavní prioritou bezpečnost a ochrana zdraví jejích občanů.
Plicní mor představuje jednu ze tří forem onemocnění způsobených bakterií Yersinia pestis. Na rozdíl od dýmějového moru se plicní forma může snadno přenášet z člověka na člověka vzdušnou cestou prostřednictvím kapének. Nemoc se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, slabostí a rychle nastupujícím zápalem plic spojeným s kašlem a dušností. Světová zdravotnická organizace upozorňuje na vysokou úmrtnost tohoto onemocnění, které však lze včasně léčit pomocí antibiotik.
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Zdroj: Lucie Podzimková