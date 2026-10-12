Vědci uklidňují veřejnost: Globální pandemie plicního moru je zcela vyloučena

Libor Novák

12. října 2026 8:26

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Úmrtí osmadvacetileté laborantky Daryji Šipilovové v sibiřském Irkutsku vyvolalo na začátku října vlnu mezinárodních obav z možného rozšíření plicní formy moru. Přestože sociální sítě a nezávislá média přinesly řadu spekulací o údajné laboratorní nehodě a možném úniku nebezpečné bakterie Yersinia pestis, Světová zdravotnická organizace i přední epidemiologové podle BBC uklidňují, že hrozba globální pandemie je v moderních podmínkách zcela vyloučená.

Mladá vědkyně působící v tamním protimorovém výzkumném ústavu byla koncem září hospitalizována s těžkým zápalem plic a navzdory intenzivní lékařské péči v šelechovské nemocnici na začátku října zemřela. Ruské úřady a kontrolní orgán Rospotrebnadzor v reakci na zprávy o údajně rozbité zkumavce odmítly, že by na pracovišti došlo k jakémukoli incidentu s patogeny, a oficiální příčinu úmrtí klasifikovaly jako zápal plic neznámého původu bez detekce morové bakterie.

V rámci preventivních opatření však úřady podrobily přísnému lékařskému dohledu téměř dvě stovky lidí, kteří s mladou ženou přišli do úzkého styku. V Irkutsku a okolí byly dočasně zpřísněny hygienické předpisy v některých provozech a uzavřeny vybrané nemocniční oddělení, zatímco mezinárodní experti situaci bedlivě monitorovali. Světová zdravotnická organizace vyhodnotila celkové riziko pro evropský region jako velmi nízké a potvrdila, že u sledovaných osob se dosud neobjevily žádné příznaky onemocnění.

Odborníci v této souvislosti připomínají, že mor je způsoben bakterií Yersinia pestis a vyskytuje se ve třech hlavních klinických formách, přičemž nejznámější bubonická varianta se šíří přisátím infikovaných blech z hlodavců. Závažnější plicní forma, která může propuknout v důsledku neléčených komplikací nebo přímé inhalační expozice, se na rozdíl od ostatních typů přenáší kapénkově z člověka na člověka. Právě rychlý nástup těžkých příznaků a fatální průběh bez včasné léčby v minulosti děsily lidstvo v podobě ničivých historických pandemií.

Zatímco středověká černá smrt si ve čtrnáctém století vyžádala miliony lidských životů v důsledku bídných hygienických podmínek, přemnožených hlodavců a pomalých obchodních cest, dnešní svět nabízí zcela odlišnou realitu. Současné městské prostředí, vysoké hygienické standardy a především rozvinutá infrastruktura vytvářejí pro šíření takto nebezpečného patogenu nesrovnatelně méně hostinné podmínky než v předchozích stoletích.

Klíčovým faktorem, který zcela mění pravidla hry oproti minulosti, je existence vysoce účinných a široce dostupných antibiotik. Klinické studie realizované v posledních letech jednoznačně prokazují, že moderní antibiotická léčba dokáže infekci úspěšně zdolat a zachránit drtivou většinu pacientů, pokud je medikamentózní terapie nasazena v počátečních stádiích propuknutí nemocí.

Dalším zásadním ochranným prvkem je samotná povaha přenosu plicního moru, která se výrazně liší od vysoce nakažlivých respiračních virů typu covidu-19. Plicní mor je totiž přenosný až ve chvíli, kdy se u pacienta naplno rozvinou zjevné a velmi těžké klinické příznaky, což zdravotníkům umožňuje rychle zasáhnout, nakažené jedince izolovat a efektivně přerušit řetězec přenosu dříve, než by mohlo dojít k nekontrolovanému šíření v širší populaci.

Současné specializované laboratoře, které se zabývají výzkumem nebezpečných infekčních chorob, navíc disponují mnohaúrovňovým systémem ochrany a nejpřísnějšími bezpečnostními protokoly. Vědci pracují v podtlakových místnostech s uzavřenými boxy a špičkovým ochranným vybavením, přičemž veškerý citlivý materiál prochází sekundární kontaminací, což riziko náhodného úniku patogenu snižuje na absolutní minimum.

I přes ojedinělé lokální výskyty v přírodních ohniscích hlodavců v různých částech světa zůstává celkové riziko vypuknutí globální epidemie pod spolehlivou kontrolou. Odborníci se shodují, že ať už jde o ruský incident nebo jiné případy, moderní medicína, důsledné trasování kontaktů a preventivní postupy účinně zabraňují tomu, aby se staronové hrozby proměnily v celoplanetární katastrofu.

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Zdroj: Libor Novák

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