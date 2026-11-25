Tableta schopná zmenšit a případně i odstranit nádory slinivky břišní je podle webu The Guardian označována za největší průlom v léčbě tohoto onemocnění za desítky let. V klinické studii přestal být nádor u každého dvanáctého pacienta léčeného přípravkem daraxonrasib zjistitelný a růst nádorů se zastavil téměř u všech z šedesáti jednoho účastníků, jimž byl nedávno diagnostikován pokročilý karcinom slinivky břišní rozšířený do dalších částí těla.
Ačkoli lékaři uvádějí, že tabletu zatím nelze považovat za lék na úplné vyléčení a není známo, jak dlouho dokáže nemoc držet pod kontrolou, označili zjištění za povzbudivá, protože podle všeho pacientům dopřeje více času, i když nepřinese úplnou remisi. Polovina všech lidí s diagnostikovaným karcinomem slinivky břišní umírá do tří měsíců a při rozšíření onemocnění do jiných orgánů přežívá pět let pouze asi tři procenta nemocných. V Británii jde o nádor s nejnižší mírou přežití ze všech běžných zhoubných onemocnění a podobně nepříznivou prognózu má i celosvětově.
Účastníci studie byli sledováni v průměru rok a půl a u části z nich se nemoc během tohoto období nevrátila, přičemž delší studie mají ověřit, zda lze některé nádory uvést do remise. Během zkoušky se zastavil růst nádorů u devadesáti procent pacientů, u něco přes šedesáti procent se nádory zmenšily nebo zmizely a přibližně u osmi procent přestaly být nádory na snímcích z počítačové tomografie zjistitelné.
Rok po zahájení léčby žilo sedmdesát šest celých šest procent pacientů, zatímco u samotné chemoterapie obvykle přežívá rok čtyřicet až pětačtyřicet procent nemocných. Lékař Wungki Park z newyorského centra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, který výsledky představil, prohlásil, že jde o nejbližší přiblížení vyléčení, a dodal, že nikdy neviděl tolik nádorů zmizet u pacientů, u nichž se onemocnění již rozšířilo.
Park prezentoval poznatky na sympoziu o molekulárních cílech a léčbě nádorů EORTC–NCI–AACR v Barceloně a řekl, že začínají být patrné nejen vyšší podíly léčebných odpovědí nádorů, ale také hlubší odpovědi a téměř dvojnásobné prodloužení doby kontroly nemoci, což se může nakonec projevit delším přežitím. Zdůraznil také, že střední doba sledování činí osmnáct měsíců, a poukázal na to, že v průměru po osmnácti měsících onemocnění na snímcích z počítačové tomografie jednoduše zmizí, což se nejvíce blíží úplné remisi.
Daraxonrasib patří mezi inhibitory mutací KRAS a působí tak, že se naváže na určité mutace vyskytující se u většiny nádorů slinivky břišní a pohánějící jejich růst, a vypne je. Panují naděje, že by léčba mohla fungovat i u desítek dalších druhů rakoviny, protože mohou mít podobné mutace.
Výkonná ředitelka organizace Cancer Research UK Michelle Mitchellová uvedla, že je zapotřebí dalšího výzkumu, ale dodala, že jde o největší skok vpřed za desítky let pro pacienty s rakovinou slinivky břišní, který může nabídnout skutečnou naději lidem čelícím jednomu z nejsmrtelnějších a nejobtížněji léčitelných nádorů. Podle jejích slov tyto výsledky otevírají možnost, že průlom v budoucnu pomůže léčit i další nádory s mutacemi genu KRAS, zatímco před posouzením léčby pro nasazení v britské zdravotní službě NHS jsou nutné další zkoušky a míra přežití u rakoviny slinivky břišní zůstává navzdory pokroku velmi nízká.
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Zdroj: Libor Novák