Je lepší očkovat se proti covidu a chřipce najednou, nebo odděleně?

Libor Novák

23. října 2026 14:43

Očkování, ilustrační foto
Očkování, ilustrační foto Foto: Pixabay

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí zahajují zdravotnické systémy každoroční očkovací kampaně proti chřipce a covidu-19. Vakcinace představuje nejúčinnější způsob, jak předejít těžkým formám infekce, snížit riziko hospitalizací a odlehčit přetíženému zdravotnímu systému. Protože se oba viry neustále vyvíjejí, složení vakcín se každoročně upravuje podle aktuálních doporučení Světové zdravotnické organizace. Hlavním cílem těchto programů je především ochrana před závažným průběhem nemocí a úmrtím u rizikových skupin.

Přestože obě očkování probíhají ve stejném období, cílové skupiny se v mnoha ohledech liší. Očkování proti covidu-19 cílí zejména na seniory, obyvatele domovů pro seniory, těhotné ženy a lidi se závažnými zdravotními potížemi či oslabenou imunitou. Program proti chřipce naproti tomu zahrnuje širší věkové rozmezí od šedesáti let a nově pamatuje také na malé děti nebo pracovníky v klíčových službách. Tyto rozdíly v doporučeních vedou odborníky k debatě o tom, zda obě kampaně nadále kombinovat, nebo je vést zcela odděleně.

Významnou roli v načasování hraje také odlišná povaha šíření obou onemocnění. Sezónní chřipka se vyznačuje předvídatelnými epidemickými vlnami, které obvykle kulminují v zimních měsících mezi listopadem a únorem. Covid-19 naproti tomu vykazuje mnohem nepravidelnější a proměnlivější sezónní vzorce chování. Vzestup případů může kvůli postupné ztrátě kolektivní imunity a vzniku nových variant nastat kdykoliv během roku, a to dokonce i uprostřed léta.

Navzdory odlišnostem v chování obou virů se vakcíny proti chřipce a covidu často aplikují během jediné návštěvy lékaře či očkovacího centra. Hlavní výhodou tohoto postupu je podle The Conversation především provozní efektivita, úspora času zdravotníků a odstranění bariér pro pacienty se sníženou dostupností zdravotní péče. Současné podání obou vakcín prokazatelně zvyšuje proočkovanost v nejohroženějších skupinách obyvatelstva, jako jsou senioři v pobytových zařízeních.

Bezpečnost a snášenlivost současného podávání obou vakcín byla opakovaně doložena řadou vědeckých studií. Odborné výzkumy potvrzují, že aplikace obou injekcí do různých paží nezpůsobuje snížení imunitní odpovědi na žádnou z látek. Lidé tak mohou získat účinnou ochranu proti oběma respiračním onemocněním najednou, aniž by riskovali závažnější nežádoucí účinky.

Odborníci se shodují, že udržení vysoké míry proočkovanosti u zranitelných osob představuje nejúčinnější nástroj ochrany veřejného zdraví. Úspěch očkovacích kampaní však závisí také na aktivním přístupu zdravotníků, srozumitelné komunikaci a odstraňování administrativních i logistických překážek. Odstranění bariér pro cílové skupiny pomáhá zvýšit důvěru v preventivní opatření a snižuje celkový dopad sezónních virů na společnost.

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