Situace se stabilizuje, hlásí ministerstvo. Jde o důležitý lék na rakovinu

Dostupnost tamoxifenu v České republice se výrazně zlepšuje. Díky intenzivní koordinaci Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv s výrobci a distributory míří v těchto a následujících dnech do České republiky přes 10 000 balení tamoxifenu. Další dodávky jsou zajišťovány také pro podzimní období.
"Tohle jsou velmi dobré zprávy především pro pacientky, které tamoxifen potřebují. Už dnes a v nejbližších dnech najdou v lékárnách dalších více než 10 tisíc balení. A dodávky budou samozřejmě pokračovat. Situace se tak postupně vrací ke standardnímu zásobování. Od začátku děláme maximum pro to, abychom zajistili dostatek léčiva a kontinuitu léčby, a nyní vidíme konkrétní výsledky," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Pozitivní je také výhled na další měsíce. Podle aktuálních informací budou dodávky pokračovat i během podzimu a množství léčiva na trhu by jej mělo plně saturovat.
Vzhledem k výraznému navýšení množství tamoxifenu v distribuci a potvrzeným dalším dodávkám Ministerstvo zdravotnictví již nepřijímá nové žádosti o zvláštní léčebný program. Jde o další krok směrem k návratu ke standardnímu zásobování.
Současně zůstávají v platnosti všechny již vydané souhlasy v rámci zvláštního léčebného programu. Lékárny proto mohou nadále využívat dovezená neregistrovaná balení k přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků.
Ministerstvo zdravotnictví situaci i nadále řeší a koordinuje další dodávky. Prioritou zůstává, aby byla léčba pro pacientky dostupná a zásobování tamoxifenem stabilní také v následujících měsících.
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Zdroj: Libor Novák