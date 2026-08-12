Podporovat Trumpa už se v Evropě nenosí. Pro politiky se stal přítěží

Evropští nacionalističtí a populističtí lídři, pro které byla dříve aliance s americkým prezidentem Donaldem Trumpem výhodou, začínají měnit svůj přístup. Před nadcházejícími klíčovými volbami v roce 2027 v zemích jako Itálie, Francie či Polsko se americká podpora mění spíše v přítěž, míní server Politico.
Trumpovu reputaci na evropském kontinentu narušily obchodní války spojené s cly, hrozby směřované k ovládnutí Grónska i válečný střet v Íránu, který způsobil zdražení energií. Zásahy ze strany šéfa Bílého domu do evropského dění jsou proto tamními pravicovými reprezentanty vnímány jako hrozba, jež by mohla odradit umírněnou část voličstva a vyvolat rozkol v jejich vlastní voličské základně.
Tento posun dokládá postoj italské premiérky Giorgie Meloniové, dříve považované za významnou Trumpovu spojenkyni. Poté, co americký prezident prohlásil, že ho na summitu G7 žádala o společné foto, a označil její domácí popularitu za nízkou, předsedkyně italské vlády uvedla, že jí vazby na něj nijak nepomohly, a doporučila mu řešit vlastní oblibu.
Ke zhoršení vztahů přispělo i to, že Meloniová zakázala americkým vojenským strojům zapojeným do konfliktu v Íránu využívat italské základny. Podobně se distancuje Jordan Bardella, předseda francouzského Národního sdružení a favorit prezidentských voleb, který Trumpovu podporu odmítl a jeho jednání označil za nepředvídatelné.
Průzkumy agentury Cluster17 navíc ukazují, že Trumpa vnímá jako přítele Evropy jen menšina pravicových voličů – konkrétně 18 procent příznivců Národního sdružení, 23 procent voličů Bratrů Itálie a čtvrtina stoupenců Alternativy pro Německo. Problémy s Trumpovou osobností řeší u nejistých voličů i britská strana Reform UK Nigela Farage.
Ke změně dochází v době, kdy se Washington snažil evropské vlastenecké formace podporovat, což ilustrovala návštěva viceprezidenta JD Vance v Maďarsku na pomoc Viktoru Orbánovi. Orbánova vláda však v dubnu po letech skončila porážkou, což ostatní evropské nacionalisty varovalo.
V Německu pak krize důvěry vedla vedení AfD k doporučení, aby její představitelé před regionálními volbami omezili cesty do USA. Americká administrativa v reakci pouze poukázala na svou bezpečnostní doktrínu vyjadřující podporu evropským partnerům hrdým na vlastní identitu a historii.
Výjimku v tomto vývoji představuje Polsko, kde si opoziční strana Právo a spravedlnost s Trumpem udržuje úzké vazby. Země, kterou příští rok čekají parlamentní volby, zůstává velkým odběratelem amerických zbraní. Polský prezident Karol Nawrocki, mající podporu této strany, využívá své kontakty na Bílý dům v souboji s premiérem Donaldem Tuskem.
Lídři Práva a spravedlnosti v čele s Jarosławem Kaczyńským vyzvedávají Nawrockého vazby na Trumpa i údajné úspěchy při jednáních o vybudování stálé americké základny na polském území, neboť tamní veřejnost považuje přítomnost amerických sil za zásadní záruku své bezpečnosti.
Související
Trump označuje globální oteplování za podvod. Američané mu to ale vůbec nevěří
Trump potvrdil, že ze summitu NATO odjel v kontejneru na jídlo. Rubio a Bessent zůstali v ohroženém letadle
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Bývalý šéf České pošty Knap podlehl vážné nemoci
před 1 hodinou
Policie vyšetřuje pondělní tragickou zkoušku potrubí v Praze
před 2 hodinami
Houbaři už pamatují lepší časy. Zelená místa na mapě vesměs chybějí
před 2 hodinami
Padlo obvinění kvůli útoku v Tanvaldu. Útočníka poslal soud do vazby
před 3 hodinami
Podporovat Trumpa už se v Evropě nenosí. Pro politiky se stal přítěží
před 4 hodinami
Britové po 10 letech brexitu litují. Přijala by je EU zpátky?
před 4 hodinami
Trump označuje globální oteplování za podvod. Američané mu to ale vůbec nevěří
před 5 hodinami
36 hodin po ničivém zemětřesení v Kolumbii záchranáři stále nachází živé
před 6 hodinami
Vance potají jednal se Zelenským. Požaduje, aby se Ukrajina vyhnula útokům na klíčovou trasu pro vývoz ropy
před 7 hodinami
MAPA: Kde pozorovat zatmění Slunce? Najděte si místo přímo ve vašem okolí
před 8 hodinami
Zatmění Slunce nás v příštích letech čeká ještě několikrát. Z Česka jej opět uvidíme už za rok
před 9 hodinami
Zatmění Slunce vám může poškodit oči i zničit mobil. Jak jej sledovat a fotit bez speciálních brýlí?
před 9 hodinami
Počasí se zde zhoršuje dvakrát rychleji než kdekoliv jinde. Proč se Evropa otepluje nejrychleji na světě?
před 10 hodinami
Zákaz sociálních sítí nefunguje. Většina mladých jej už obešla
před 11 hodinami
Zelenskyj: Ukrajina předala USA konkrétní návrhy na ukončení války
před 12 hodinami
Trump potvrdil, že ze summitu NATO odjel v kontejneru na jídlo. Rubio a Bessent zůstali v ohroženém letadle
před 13 hodinami
Počasí dnes bude na pozorování zatmění Slunce a Perseid ideální
včera
Trump změnil názor. Licenci k výrobě raket systému Patriot Ukrajině neudělí
včera
Exšéf Mossadu: Izraelští špioni opakovaně pronikli do íránského jaderného zařízení ve Fordo
včera
Evropa se chystá na zatmění. Přímý pohled do Slunce vám zničí oči dřív, než to pocítíte, varují lékaři
Evropa se připravuje na výjimečnou astronomickou událost. Ve středu 12. srpna zasáhne pás severního Španělska úplné zatmění Slunce, které promění den v noc. Půjde o vůbec první úplné zatmění Slunce viditelné z kontinentální Evropy za poslední dvě desetiletí. Tento úkaz přiláká tisíce pozorovatelů z celého světa, kteří se sjedou do zóny takzvané totality.
Zdroj: Libor Novák