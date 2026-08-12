Počasí dnes bude na pozorování zatmění Slunce a Perseid ideální

Česko se připravuje na mimořádné astronomické úkazy. Už dnes v podvečerních hodinách zasáhne region velmi výrazné částečné zatmění Slunce, které nabídne skvělé pozorovací podmínky díky zcela jasné obloze. Unikátní podívaná bude k vidění nízko nad západním až severozápadním horizontem přibližně hodinu před západem slunečního kotouče a v průběhu samotného západu. V tuzemsku zprostředkuje sledování veřejnosti řada hvězdáren, zatímco za úplným zatměním v pásu totality zamířily výpravy do Grónska, na Island či do Španělska.
Astronomický jev odstartuje ve střední Evropě krátce po devatenácté hodině a patnácté minutě, kdy se do spodního okraje Slunce začne zakousávat tmavá silueta Měsíce v novu. Směrem na východ bude úkaz začínat později a Měsíc zakryje menší část slunečního disku.
Maximum nastane kolem dvacáté hodiny a jedenácté minuty, přičemž zakryté Slunce bude připomínat úzké rohy ohnuté k obzoru. Na východě Česka a většině Slovenska však k tomuto vrcholu dojde až po západu za obzor. Pozorovatelé se mohou těšit na neobvyklý jev dvojího soumraku, kdy po největším potemnění krajiny obloha před klasickým soumrakem ještě mírně rozsvítí.
Vesmírné divadlo neovlivní pouze vizuální stránku krajiny, ale přinese i měřitelný teplotní výkyv. Podle simulací odborníků z numerického oddělení Českého hydrometeorologického ústavu způsobí úbytek slunečního svitu pokles teplot. Například na meteorologické stanici v Tušimicích se ochladí přibližně o dvě desetiny stupně Celsia. Výraznější teplotní skok zaznamenají státy v západní Evropě, kde ve Velké Británii teplota klesne až o jeden stupeň, a nejznatelnější ochlazení zažijí lidé v místech úplného zatmění.
S příchodem noci plynule naváže další oblíbený úkaz v podobě maxima meteorického roje Perseid. Pravidelný záplava takzvaných padajících hvězd, která souvisí s kometou Swift-Tuttle, má v letošním roce ideální podmínky. Měsíc se totiž nachází těsně po novoluní, takže jeho svit nebude rušit noční oblohu. Příznivci astronomie se tak mohou těšit na nerušenou noční podívanou bez jakéhokoliv měsíčního svitu.
Ačkoliv je aktivita roje patrná od poloviny července do konce srpna, nejvyšší počet meteorů nabídne právě nadcházející noc. Pozorování má smysl provádět po celou dobu temna, přičemž frekvence meteorů výrazně stoupne od půlnoci do svítání. V tomto časovém okně stoupá radiant v souhvězdí Persea nejvýše nad obzor, což na přírodně tmavé obloze mimo dosah měst umožní spatřit padesát až osmdesát meteorů za hodinu.
Pro co nejlepší zážitek odborníci doporučují vyhledat místa vzdálená desítky kilometrů od velkých sídel a světelného znečištění. Rozdíl v kvalitě oblohy mezi městskou periferií a chráněnými oblastmi tmavé oblohy je zásadní pro pozorování méně jasných meteorů. K přehlídce není potřeba žádný dalekohled, postačí sledovat celou oblohu pouhým okem, ideálně v poloze vleže.
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Zdroj: Libor Novák