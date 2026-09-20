Klid nechce královi dopřát. Bratr princezny Diany trvá na slovech z nové knihy

Lucie Podzimková

20. září 2026 21:58

Král Charles III.
Král Charles III. Foto: Instagram The Royal Family

Válečná sekera mezi britskou královskou rodinou a bratrem princezny Diany zřejmě nebude zakopána. Charles Spencer trvá na tom, že jeho svědectví o slovech, která pronesl princ Charles po smrti bývalé manželky, se zakládá na pravdě. 

Současný král a tehdejší princ Charles byl nařčen z toho, že měl krátce po smrti bývalé manželky jejímu bratrovi necitlivě říct následující slova. "Brzy na ni zapomeneme," řekl podle Dianina bratra. Buckinghamský palác se odhodlal k odpovědi, kterou BBC označila za neobvykle ostrou. 

"Ačkoliv se z principu nevyjadřujeme ke knihám, Jeho Veličenstvo si uvědomuje, že bolest ze ztráty sourozence může zatemnit rozum, ovlivnit úsudek a zkreslit vzpomínky způsoby, které ostatní nepoznají, a to i mnoho let po takové ztrátě," vzkázal palác. 

Spencer nicméně trvá na tom, že citovaná slova zazněla. "Mohu vám říct tady a teď, že jsou to přesně ta slova, která řekl," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro BBC. Okomentoval i vyjádření Buckinghamského paláce, když poznamenal, že neví, zda se král cítí trapně, anebo je opravdu naštvaný. 

Bratr Diany také zmínil, že s monarchou měl za život jen dva telefonáty. "Byl jsem obzvlášť pozorný k tomu, co říká. Jsou přesně ta slova, která řekl. Přísahám, že to tak bylo. Ani ho neslyším říkat, že to neřekl," dodal Spencer, jenž je autorem nové knihy Swan Song: Diana, My Sister.

Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II. 

Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.

Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. 

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Zdroj: Lucie Podzimková

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