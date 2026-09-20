Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra

Prezident Petr Pavel jednoznačně vystoupil proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, jenž nejméně dvakrát za poslední dny zpochybnil slovenský závazek vůči spojencům v NATO. Fico podle hlavy státu nepochopil, co znamená solidarita.
Pavel označil Ficova slova za závažné sdělení, které je nutné brát vážně a zároveň ho nemít za příklad. Prezident, jenž byl v minulosti předsedou vojenského výboru Severoatlantické aliance, takže ví, o čem mluví, zdůraznil, že článek 5 je vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti.
"Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde," citoval hlavu státu web novinky.cz.
Fico již v týdnu zpochybnil článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí NATO představuje útok na všechny. Následně zrušil plánovanou návštěvu Ukrajiny. V sobotním videu na facebooku pak prohlásil, že válka na Ukrajině není slovenskou válkou.
"Pokud má někdo zájem vyvolat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem, aby uspokojoval vlastní národně státní zájmy, pak musí za takovýto krok nést vlastní zodpovědnost a nepřenášet to na jiné členské země NATO," řekl slovenský premiér. "Za mé vlády nikdo pod vymyšlenou záminkou nevyžene slovenské vojáky mimo území Slovenska bojovat proti Rusku nebo jiné zemi," vzkázal krajanům.
Podle Fica neexistuje nadnárodní síla, která by Moskvu přinutila ke stažení jednotek z území Ukrajiny. "Dnes to už není o tom, že Západ chtěl přes podporu války na Ukrajině doslova do posledního ukrajinského vojáka pokořit Rusko. Je zcela zřejmé, že tato strategie padla a je úplně neúspěšná," nechal se slyšet.
Fico se domnívá, že Rusko nejde porazit v konvenční válce, ale pouze prostřednictvím jaderných zbraní. "Kdo zná jaderný arzenál Ruska, ví, co by to ve skutečnosti znamenalo. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když se ze strany Ruska jedná o porušení mezinárodního práva, není naší válkou a není ani válkou NATO," dodal.
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Petr Pavel , Robert Fico , NATO , Slovensko
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