Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 19:14

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel jednoznačně vystoupil proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, jenž nejméně dvakrát za poslední dny zpochybnil slovenský závazek vůči spojencům v NATO. Fico podle hlavy státu nepochopil, co znamená solidarita. 

Pavel označil Ficova slova za závažné sdělení, které je nutné brát vážně a zároveň ho nemít za příklad. Prezident, jenž byl v minulosti předsedou vojenského výboru Severoatlantické aliance, takže ví, o čem mluví, zdůraznil, že článek 5 je vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti. 

"Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde," citoval hlavu státu web novinky.cz. 

Fico již v týdnu zpochybnil článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí NATO představuje útok na všechny. Následně zrušil plánovanou návštěvu Ukrajiny. V sobotním videu na facebooku pak prohlásil, že válka na Ukrajině není slovenskou válkou.

"Pokud má někdo zájem vyvolat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem, aby uspokojoval vlastní národně státní zájmy, pak musí za takovýto krok nést vlastní zodpovědnost a nepřenášet to na jiné členské země NATO," řekl slovenský premiér. "Za mé vlády nikdo pod vymyšlenou záminkou nevyžene slovenské vojáky mimo území Slovenska bojovat proti Rusku nebo jiné zemi," vzkázal krajanům. 

Podle Fica neexistuje nadnárodní síla, která by Moskvu přinutila ke stažení jednotek z území Ukrajiny. "Dnes to už není o tom, že Západ chtěl přes podporu války na Ukrajině doslova do posledního ukrajinského vojáka pokořit Rusko. Je zcela zřejmé, že tato strategie padla a je úplně neúspěšná," nechal se slyšet. 

Fico se domnívá, že Rusko nejde porazit v konvenční válce, ale pouze prostřednictvím jaderných zbraní. "Kdo zná jaderný arzenál Ruska, ví, co by to ve skutečnosti znamenalo. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když se ze strany Ruska jedná o porušení mezinárodního práva, není naší válkou a není ani válkou NATO," dodal. 

před 5 hodinami

Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv

Související

Petr Pavel

Pavel podepsal evidenci tržeb, vetoval zákon o státních zaměstnancích

Prezident republiky Petr Pavel rozhodl o trojici legislativních předloh, které prošly parlamentním procesem. Dva předložené zákony hlava státu podepsala, zatímco klíčovou reformu státní správy vrátila k novému projednání Poslanecké sněmovně. Prezident vyjádřil výrazné výhrady jak k samotnému obsahu odmítnutého předpisu, tak ke způsobu jeho schvalování ze strany zákonodárců.

Více souvisejících

Petr Pavel Robert Fico NATO Slovensko

Aktuálně se děje

před 37 minutami

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil v sobotu Dny NATO, kde se zúčastnil představení čtveřice baterií protiletadlového systému Spyder a navštívil stánky bezpečnostních složek a společností obranného průmyslu. Akce se zúčastnili také místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1

Fotbalisté pražské Sparty se pomalu ale jistě rozehrávají. Po Žižkovu (5:0) a Jablonci (2:0) si letenští připsali třetí soutěžní výhru v řadě a tu nejdůležitější. Jednalo se totiž o úvodní zápas ligové fáze Evropské ligy 2026/27, který odehráli na hřišti Araratu Armenie. Tam se představili svěřenci kouče Briana Priskeho téměř po roce, neboť v létě 2025 tam odehráli odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. Zatímco tehdy sparťané uhráli výhru 2:1, tentokrát si s arménským soupeřem poradili výsledkem 4:1, přičemž se o výhru postaral dvěma góly především norský obránce Tobias Guddal. Další dvě branky přidali Mercado a Vydra.

před 3 hodinami

Hormuzský průliv

Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu

Írán se nadále odmítá vzdát kontroly nad klíčovým Hormuzským průlivem. Teherán podle předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa neotevře klíčovou námořní cestu dříve, než Washington přistoupí na jeho podmínky. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Karel Havlíček

Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv

Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

AC Sparta Praha

V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné

Několik dní poté, co Sparta přikročila v reakci na nevydařený vstup do nové sezóny ke změně v realizačním týmu, kdy povolala zpět do svých služeb Christiana Clarupa, se začala objevovat spekulace o tom, že by mohl po mohutných odchodech nedávných opor Spartu opustit i kouč Brian Priske. To proto, že o devětačtyřicetiletého dánského stratéga měl projevit zájem bundesligový Mönchengladbach. Alespoň o tom psal dánský web tipsbladet.dk. Samotný kouč se nikterak k zájmu z Německa nevyjádřil, jen řekl, že je momentálně rád na pražské Letné.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

NATO

NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska

NATO poprvé reagovalo na uzavření dohody mezi USA a Dánskem ohledně Grónska. Aliance vítá, že došlo k domluvě, které se snažil dosáhnout především americký prezident Donald Trump. Právě on ji také oznámil na sociální síti. 

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Podzim, ilustrační fotografie.

Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Příští víkend bude tím prvním během astronomického podzimu a zároveň bude prodloužený o pondělní státní svátek. Meteorologové sice zatím vidí pouze do neděle, ale mají dobré zprávy. Teploty by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vystoupat nad 20 stupňů. 

včera

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň

V říjnu se uskuteční volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Kromě standardní volební přípravy a metodické pomoci samosprávám realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Digitální a informační agenturou zátěžový test eDokladů a připravilo pro podzimní volby edukační kampaň. Ministerstvo o kampani informovalo na webu. 

včera

včera

Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách

Kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, jenž zbohatl na porevoluční kupónové privatizaci, se na Bahamách potýká s vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací skončil v léčebně dlouhodobě nemocných. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy