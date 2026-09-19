Pavel přijal amerického diplomata, který kritizoval české obranné výdaje

Amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera, jenž se kriticky vyjádřil k objemu českých obranných výdajů, přijal i prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu se mluvilo o větší odpovědnosti evropských spojenců za vlastní obranu.
Pražský hrad v sobotu informoval, že prezident Pavel v pátek přijal amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera, který zavítal na návštěvu České republiky.
"Hlavním tématem byla větší odpovědnost evropských spojenců za vlastní obranu, která by měla jít ruku v ruce s ještě užší spoluprací Evropy a Spojených států v obraně, technologiích, energetice a průmyslu," uvedla prezidentská kancelář bez větších podrobností.
Whitaker v pátek vystoupil na summitu Mezinárodního institutu strategických studií, kde Česku vyčetl, že neudělalo větší pokrok, co se týká plnění obranných závazků. Babišově vládě kladl na srdce, aby navyšovala obranné výdaje.
"Bohužel je Česká republika v oblasti výdajů na obranu na cestě, aby se řadila k nejslabším členům aliance," prohlásil americký diplomat. "Toto je zpráva, kterou jsem včera a dnes osobně předal našim přátelům tady v České republice," dodal velvyslanec, jenž svůj pohled na věc zřejmě sdělil i hlavě státu.
Kritika přichází poté, co sousední Polsko v týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Donald Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
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Zdroj: Libor Novák