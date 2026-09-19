Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách

Kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, jenž zbohatl na porevoluční kupónové privatizaci, se na Bahamách potýká s vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací skončil v léčebně dlouhodobě nemocných.
O Koženého zdravotních problémech informoval web Neovlivní. Podle jeho informací byl podnikatel s poškozením mozku po mrtvici hospitalizován v léčebně dlouhodobě nemocných. "Má skvělou zdravotnickou péči a osobní pečovatelku k tomu," uvedl zmíněný web.
"Mám informaci, ale neověřenou, od lidí, které znám a kteří mají přístup k tomu, co se děje na Bahamách. Ta zněla, že má být někde v domově důchodců nebo v LDN. Měl nějaký zdravotní problém a není ve svém, ale v nějakém zařízení pro staré lidi," řekl senátor Václav Láska pro server novinky.cz.
Koženého rodina na konci 70. let emigrovala z tehdejšího Československa, kam se on vrátil v roce 1991 a následně se stal jednou z výrazných tváří kupónové privatizace. V reklamě sliboval lidem desetinásobek vkladu, čímž jeho Harvardské investiční fondy získaly přes milion kuponových knížek.
Prahu opět opustil v roce 1994, kdy se přesunul do daňového exilu na Bahamy. Od roku 2003 je na Koženého vydán mezinárodní zatykač. V Česku je stíhán za to, že akcionáře Harvardského průmyslového holdingu připravil v 90. letech o majetek.
O vydání podnikatele marně žádaly i Spojené státy americké, které jej s dalšími dvěma muži obvinily z úplatkářství. Kožený byl sice zadržen, ale bahamský soud následně rozhodl, že nebude vydán.
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Zdroj: Libor Novák