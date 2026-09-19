Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. září 2026 19:13

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Radek Sycha / INCORP images

Houbaři museli letos dlouho čekat, ale v posledních dnech se podmínky konečně zlepšily a rovnou výrazně. Přibývá tak i případů, kdy policie musí pátrat v lesích po ztracených lidech. Rozhodla se proto připomenout několik základních pravidel a zásad. 

Například jen v Ústeckém kraji se policie od začátku září zabývala pěti oznámeními o ztracených houbařích, které se vždy povedlo najít před vyhlášením oficiálního pátrání. Přesto se strážci zákona rozhodli připomenout několik zásad, které mohou výrazně pomoci předejít nepříjemným situacím.

"Než vyrazíte do lesa, je vhodné zvážit svůj zdravotní stav a nepřeceňovat své síly. Samozřejmostí by měl být nabitý mobilní telefon, ideálně s nainstalovanými mapovými aplikacemi nebo aplikací Záchranka. Velmi užitečné je také zapnutí funkce zaznamenávání trasy, díky které lze snadněji zjistit, kudy jste se pohybovali," uvedl policejní mluvčí David Novák. 

Lidé by ideálně neměli chodit do lesa sami. "Ať už vyrážíte na houby nebo na obyčejnou procházku, vždy dejte někomu blízkému vědět, kam se chystáte a kdy přibližně plánujete návrat. Právě tato zdánlivá maličkost často výrazně usnadňuje případné pátrání," vysvětlil mluvčí.

Během pohybu v lese je dobré všímat si orientačních bodů, cest, turistických značení nebo výrazných objektů v okolí. Mnoho lidí se totiž ztratí ve chvíli, kdy se plně soustředí na hledání hub a přestanou sledovat směr, odkud přišli.

"Hlavně nezapomeňte, než vyrazíte do lesa, nenechávejte si to pro sebe. O vašem záměru někoho vždy informujte. Právě tato informace může v případě nouze ušetřit drahocenný čas," dodal Novák.

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