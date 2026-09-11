Houby rostou, naznačuje mapa. Počasí se konečně umoudřilo

Hlavní houbařská sezóna, která byla přes léto kvůli nedostatku srážek velmi slabá, pokračuje i v září. Počasí se v poslední době umoudřilo, takže sběračům přibývá míst, kde mohou přijít k pěknému úlovku.
Podle příslušné mapy, kterou připravuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), panuje na většině území republiky střední pravděpodobnost růstu hub. Největší šance na úspěšný nález je v Jizerských horách. Nadějná je situace také v Libereckém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji a obecně na horách hraničících s Německem a Polskem.
Existují ale i místa, kam zřejmě nemá smysl s košíkem vyrážet. Červeně se na mapě vybarvilo rozsáhlé území v Jihomoravském kraji a také oblast na pomezí zmíněného regionu a Vysočiny.
Experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) připravují mapu pro sběrače hub na základě dat o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami během předchozího týdne.
Obecně přitom platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoliv však horkém) počasí. Je však třeba mít na paměti, že skutečný nález hub vždy závisí také na místních podmínkách – typu lesa, půdy či míře zastínění.
Hlavní sezóna každopádně probíhá v rozmezí července a září, takže sběrači ještě nemusejí házet flintu do žita. V nadcházejících týdnech se situace může klidně ještě zlepšit.
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Zdroj: Jan Hrabě