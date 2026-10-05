První kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál Bolsonaro, porazil da Silvu

První kolo prezidentských voleb v Brazílii skončilo vítězstvím pravicového senátora Flávia Bolsonara, který porazil dosavadního levicového prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu. Ani jeden z kandidátů však nezískal nadpoloviční většinu potřebnou k přímému zvolení, a volby tak míří do druhého kola naplánovaného na 25. října.
Pětiačtyřicetiletý syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara získal 47 % hlasů (56,1 milionu), zatímco osmdesátiletý Lula da Silva obdržel 45,1 % (53,8 milionu hlasů). Flávio Bolsonaro vstupuje do rozhodujícího klání jako favorit, přičemž se očekává, že ho podpoří i voliči ostatních pravicových kandidátů.
Volby přinesly výrazný celostátní úspěch brazilské krajní pravici, která posílila své pozice v Kongresu i na guvernérských postech. Do Senátu byly zvoleny další významné postavy bolsonarismu, včetně bratra vítěze prvního kola Carlose Bolsonara a jeho nevlastní matky Michelle Bolsonarové.
Nejmladší syn Jair Renan uspěl v boji o křeslo v dolní komoře parlamentu. Důležitým vítězstvím pro pravici bylo také obhájení guvernérského postu v nejlidnatějším a ekonomicky nejvýznamnějším státě São Paulo bývalým ministrem infrastruktury Tarcísiem de Freitasem. Pravice celkově získala 34 ze 54 volených senátních křesel.
Flávio Bolsonaro označil výsledek za signál „konce jedné éry“ pro Lulovu Stranu pracujících a prohlásil, že se na rozdíl od svého soupeře soustředí na budoucnost země. Prezident Lula da Silva přiznal, že výsledek prvního kola pro něj byl překvapivý, neboť věřil v okamžité vítězství. Před druhým kolem však přislíbil spuštění nové kampaně, ve které se zaměří na poukazování na soupeřovu minulost i jeho vazby na kriminální podsvětí v Rio de Janeiru.
Součástí politického boje je i snaha Flávia Bolsonara o osvobození svého otce Jaira Bolsonara, který si odpykává dvacetisedmiletý trest odnětí svobody za organizování neúspěšného pokusu o státní převrat po volbách v roce 2022. Zvolení nového složení Senátu bylo pro pravicové voliče klíčové, neboť senátoři disponují pravomocí odvolat soudce Nejvyššího soudu, který poslal bývalého prezidenta do vězení.
Předvolební kampaň zásadně ovlivnily také ekonomické potíže obyvatel, rostoucí životní náklady, městská kriminalita a zahraničněpolitická témata. Významnou roli sehrál americký prezident Donald Trump, přičemž Lula ho obvinil z pokusů ovlivnit brazilské volby ve prospěch Bolsonara s cílem posílit vliv USA v Latinské Americe. Naopak Flávio Bolsonaro přislíbil v případě svého zvolení úzkou spolupráci s Trumpovou administrativou.
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Zdroj: Lucie Podzimková