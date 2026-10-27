Brazilský levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva prohlásil ve svém volebním projevu, že Brazílie nehodlá být ničí zadním dvorkem. Tento vzkaz směřoval přímo do Washingtonu a odrážel jeho postoj vůči USA. Volební kampaň se sice zřídka vyhrává na zahraniční politice, ale tato rétorika se ukázala jako účinný nástroj.
Americký prezident Donald Trump reagoval na výsledek voleb slovy, že má Lulu rád a že spolu dobře vycházejí. Zároveň však označil volby za hrozné a zmanipulované, přestože prohlásil, že se do nich nepletl. Vztahy mezi oběma muži totiž nejsou vůbec jednoduché a poznamenala je řada dřívějších diplomatických sporů.
Trump byl dříve blízkým spojencem bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, jehož syn proti Lulovi kandidoval. Když se vztahy s USA vyhrotily, Trump uvalil na Brazílii trestní cla, což byl převážně politický krok. Lula se však nenechal zastrašit a proti americkému tlaku se důrazně ohradil.
Brazilský prezident přednesl ohnivé projevy na obranu státní suverenity a kritizoval vměšování USA do soudního procesu. Dokonce začal nosit modrou čepici s nápisem, že Brazílie patří Brazilcům. Tyto kroky vedly k nárůstu jeho popularity a přesvědčily i některé členy zemědělské loby.
Spojené státy nakonec cla snížily, i když později opět vzrostla, a vzájemné vztahy se poněkud zlepšily. Oba lídři spolu hovořili v OSN a později se setkali v Oválné pracovně Bílého domu. Trump tehdy označil jednání za velmi dobrá a Lula odcházel velmi spokojený.
Latinská Amerika se mezitím posunula doprava, neboť řada zemí zvolila prezidenty spřízněné s Trumpovou administrativou. Trump se snažil tyto spojence využít k zajištění americké dominance v západní polokouli. Odborníci podotýkají, že Washington považoval Brazílii za největší možnou trofej v tomto regionu.
Budoucí spolupráci mohou komplikovat některé dřívější spory, jako například nedávné odepření víz státním úředníkům z obou stran. Brazílie také vyjádřila ostrý nesouhlas s americkými vojenskými zásahy v regionu a s označením místních gangů za teroristické organizace. Tyto kroky v lidech vyvolávají citlivé vzpomínky na dřívější diktatury v regionu.
Napětí se objevilo také v oblasti technologií a digitálních platforem během volební kampaně. Lulovi příznivci obcházeli algoritmy sociálních sítí prostřednictvím rozsáhlých skupin na WhatsAppu. Americká vláda má navíc výhrady k brazilskému instantnímu platebnímu systému Pix, který podle nich omezuje byznys platebních karet Visa a Mastercard.
Přes veškeré neshody zůstávají Spojené státy druhým největším obchodním partnerem Brazílie hned po Číně. Budoucí podoba vzájemných vztahů bude záviset především na tom, do jaké míry se USA pokusí zasahovat do vnitřních záležitostí země. Záležet bude také na tom, jak rázně bude brazilský prezident na tyto snahy reagovat.
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Zdroj: Libor Novák