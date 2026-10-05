Na slovenské škole došlo k dalšímu incidentu. Žák chtěl bodnout spolužáka do krku, zasahovala policie

Libor Novák

5. října 2026 13:01

Policie SR, ilustrační fotografie
Policie SR, ilustrační fotografie Foto: Adam Mráček / INCORP images

Na škole na Lomonosovově ulici v Trnavě došlo během ranních hodin k dramatickému incidentu, který si vyžádal okamžitý zásah bezpečnostních složek. Mezi několika žáky se přímo ve školních prostorách rozpoutal konflikt, který se z původní potyčky či hry během chvíle vyostřil v nebezpečnou situaci. Událost vyvolala značné znepokojení mezi pedagogy i žáky, neboť chování jednoho z účastníků potyčky bezprostředně ohrozilo zdraví jeho spolužáka i přítomné učitelky.

Podle dosavadních informací slovenského tisku se jeden z chlapců pokusil během konfliktu fyzicky napadnout nejen učitelku, ale i svého vrstevníka. Útočník vnímal situaci velmi agresivně a v jeden moment se snažil zasáhnout spolužáka obyčejnou tužkou přímo v oblasti krku, což mohlo mít při zasáhnutí citlivých míst fatální následky. Nebezpečnému scénáři a případnému tragickému vyvrcholení zabránila v poslední chvíli pohotová reakce přítomné učitelky, která zasáhla a útočníkovi v dokončení činu zabránila.

Vzhledem k závažnosti hlášení byly na místo okamžitě přivolány policejní hlídky, přičemž policisté do budovy trnavské školy vstupovali v neprůstřelných vestách. Zásahové složky prostor neprodleně zajistily a prověřily všechny okolnosti napadení, aby zamezily jakémukoli dalšímu riziku. Vedení policie potvrdilo, že i přes velmi dramatický průběh a vysokou míru nebezpečí nebylo při celé události zraněno žádné z dětí ani členů učitelského sboru.

Tisková mluvčí trnavské policie Zlatica Antalová uvedla, že policisté věc na místě ihned prověřili a v současné době se jí i nadále intenzivně zabývají. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci incidentu jsou nezletilí, nebylo možné k celému případu poskytnout žádné bližší informace týkající se motivu nebo konkrétního věku zapojených dětí. Událost tak zůstává v šetření policie, která se zaměřuje na objasnění přesného průběhu této potyčky.

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