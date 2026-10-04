Česko připravilo plán obnovy přírody. Návrh posoudí v EU

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2026 19:12

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Jak bude v České republice vypadat krajina, do které se vrací polní ptáci nebo opylovači, přirozené propojení řek a území, kde se může rozlévat voda, stejně jako zemědělská půda i lesy, které lépe zadržují vodu a odolávají suchu nebo území měst a obcí s vyšším podílem zeleně, to všechno přináší první návrh Národního plánu na obnovu přírody.

Ministerstvo životního prostředí poslalo dokument do mezirezortního připomínkového řízení, a tím celý proces vstupuje do závěrečné etapy. Úřad o tom informoval na webu.

"Česká republika zatím návrh Evropské komisi neodeslala, stejně jako mnoho jiných států, které to nestihly. Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup zejména v souvislosti s pokračujícím vyjednáváním budoucího finančního rámce EU. Pokud bychom měli zvládnout všechna navrhovaná opatření v tak krátkém časovém sledu, náklady by dosáhly mezi 9 až 15 miliardami korun ročně. Což je částka, která významně překračuje rozpočtové možnosti Ministerstva životního prostředí," řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). 

Podle jeho slov je připraven plán jednotlivých opatření podle jejich naléhavosti, přínosu, nákladové efektivnosti a dostupnosti financování. "Přednost budou mít opatření s nejširšími přínosy pro vodu a krajinu, dále pak nezbytná opatření pro splnění závazků do roku 2030. Předpokládáme, že návrh odešleme Evropské komisi do konce října, před finálním schválením plánu v příštím roce se s ní ale musíme domluvit, jak budou náklady hrazeny a jaká částka bude na Národní plán na obnovu přírody vynaložena," dodal ministr. 

Národní plán na obnovu přírody je strategický dokument, který se zaměřuje na zlepšení v šesti stanovených oblastech – zemědělské krajině, lesních ekosystémech a na vodních tocích, včetně jejich propojení s okolní krajinou. Samostatným blokem jsou města a obce, zejména rozvoj jejich sídelní zeleně. Zásadním tématem je obnova a péče o přírodní stanoviště a na ně navázané druhy živočichů a rostlin, a také obnova populací opylovačů. Navržená konkrétní opatření rámují průřezová témata, zejména zajištění metodické podpory, identifikaci případných změn legislativy, osvětu a vzdělávání nebo nezbytný výzkum a monitoring.

Národní plán napříč všemi řešenými oblastmi podporuje zadržování vody v krajině a zmírňování dopadů sucha. To zahrnuje opatření na zlepšení vodního režimu zemědělské krajiny a lesů, posílení zeleně a dalších prvků přispívajících k ochlazení sídel, zlepšování stavu vodních toků, schopnosti krajiny zadržovat vodu a také obnovu mokřadů. 

Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení MŽP předloží návrh Národního plánu pro informaci vládě a zašle jej Evropské komisi. Ta bude mít šest měsíců na zhodnocení návrhu a následně Česká republika dalších zhruba šest měsíců na zohlednění reakce Komise a případné zapracování připomínek. Finální verze dokumentu má tedy být k dispozici k začátku září roku 2027.

Český Národní plán na obnovu přírody vychází z evropského nařízení o obnově přírody, které vstoupilo v platnost v srpnu 2024. Nařízení stanovuje závazné cíle tak, aby bylo postupně dosaženo zlepšení stavu krajiny, biodiverzity a zvýšení odolnosti ekosystémů, například zachování přirozené úrodnosti půdy, opylování potřebného pro zemědělskou produkci, zajištění retence vody v krajině, zmírnění dopadů klimatických změn a samozřejmě zachování přírodního bohatství a rozmanitosti jako takových.

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