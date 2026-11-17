Plánovaných 3,95 miliardy korun mohou získat v příštím roce zemědělci, rybníkáři a potravináři formou národních dotací. Novinkou pro rok 2027 je, že se Rámcový program pro řešení rizik a krizí rozšíří o možnost poskytnout zemědělcům v případě nutnosti mimořádnou podporu například v souvislosti s drahými palivy. Materiál Ministerstva zemědělství o dotacích dnes schválila vláda.
V rámci národních dotací Ministerstva zemědělství bude v roce 2027 směřovat do živočišné výroby celkem 2 820,8 milionu korun, do rostlinné výroby 530 milionů korun, do potravinářství 363 milionů korun a na ostatní aktivity 236,2 milionu korun.
"Národní dotace pomáhají udržet konkurenceschopnost našeho zemědělství a zároveň tak slouží i k rozvoji celého venkova. Programy jsou přesně zaměřené na konkrétní účely a jejich cílem je zvýšit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru, posílit welfare, vzdělávání, modernizaci potravinářského průmyslu a mnoho dalšího. Podmínky jednotlivých programů budou následně vypsány v Zásadách pro rok 2027 podle skutečné výše schválených prostředků," řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Dotace jsou určeny na programy proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti) a programy s agroenvironmentálním charakterem (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů). Příspěvky jsou připraveny i na rybníky, poradenství a vzdělávání, potravinové banky, na podporu zpracování zemědělských produktů a na potravinářství.
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství je připraven a následně spuštěn až v případě vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivým počasím a velkými průmyslovými haváriemi. Nově MZe do spektra programů doplnilo možnost, že v případě potřeby může vyhlásit mimořádnou podporu také podnikům postiženým negativními dopady spojenými s krizí na Blízkém východě, například když výrazně vzrostou ceny paliv.
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Zdroj: Libor Novák