Šebestyán po zjištěních NKÚ odvolal celou radu vinařského fondu

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) rozhodl o odvolání Rady Vinařského fondu a o dalších opatřeních, která budou směrovat k nápravě situace a k celkové stabilizaci činnosti Vinařského fondu. Učinil tak na základě vyhodnocení zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), informovalo ministerstvo.
"Se značným znepokojením jsem zaznamenal výsledky zjištění NKÚ směrem k činnosti Vinařského fondu, která jsou pro mě naprosto nepřijatelná. Skutečnost, že Vinařský fond dle konstatování NKÚ opakovaně porušoval právní předpisy a závazná pravidla pro poskytování podpor, stejně jako pochybení ve vyúčtování podpor, bohužel nade vší pochybnost představuje závažné pochybení v řízení Vinařského fondu, z čehož musí být vyvozeny konkrétní důsledky," uvedl ministr Šebestyán.
Jak současně vyplývá z kontrolního závěru NKÚ, kontroloři rovněž upozornili na střety zájmů, kdy šest z jedenácti členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech. Ředitel Vinařského fondu v deseti případech podepsal rozhodnutí o poskytnutí podpory subjektu, v jehož správní radě byl v okamžiku podpisu členem.
"Po vyhodnocení zjištění NKÚ jsem se proto rozhodl využít své pravomoci, které mi umožňuje věcně příslušný zákon o vinohradnictví a vinařství. V první řadě přistoupím k odvolání všech jedenácti členů Rady Vinařského fondu, kteří jsou kromě jiného zodpovědní za jmenování ředitele a dohled nad jeho činností, stejně jako za řádné rozhodování o využití finančních prostředků Vinařského fondu. Současně se zasadím o bezodkladnou úpravu pravidel pro poskytování podpor z Vinařského fondu tak, aby byl zcela vyloučen možný střet zájmů členů Rady Vinařského fondu. Následně budu iniciovat i celkové přenastavení podpůrných programů, které budou více cíleně a efektivně zaměřeny na reálné potřeby celého sektoru vinařství a vinohradnictví," vysvětlil ministr Šebestyán.
Cílem opatření je nastavit pravidla fungování a činnosti Vinařského fondu tak, aby odpovídala aktuálním a reálným potřebám moravského a českého vinařství a přispívala k jeho dalšímu rozvoji. Záměrem je také obnovit důvěru ve Vinařský fond a jeho činnost ve prospěch produkce českých a moravských vín. O tomto rozhodnutí jednal ministr Martin Šebestyán i s Miloslavem Janulíkem, předsedou Dozorčí rady Vinařského fondu, a získal k tomuto kroku jeho plnou podporu.
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Zdroj: Jan Hrabě