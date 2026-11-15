Šebestyán po zjištěních NKÚ odvolal celou radu vinařského fondu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. listopadu 2026 8:44

Martin Šebestyán
Martin Šebestyán Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) rozhodl o odvolání Rady Vinařského fondu a o dalších opatřeních, která budou směrovat k nápravě situace a k celkové stabilizaci činnosti Vinařského fondu. Učinil tak na základě vyhodnocení zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), informovalo ministerstvo. 

"Se značným znepokojením jsem zaznamenal výsledky zjištění NKÚ směrem k činnosti Vinařského fondu, která jsou pro mě naprosto nepřijatelná. Skutečnost, že Vinařský fond dle konstatování NKÚ opakovaně porušoval právní předpisy a závazná pravidla pro poskytování podpor, stejně jako pochybení ve vyúčtování podpor, bohužel nade vší pochybnost představuje závažné pochybení v řízení Vinařského fondu, z čehož musí být vyvozeny konkrétní důsledky," uvedl ministr Šebestyán.

Jak současně vyplývá z kontrolního závěru NKÚ, kontroloři rovněž upozornili na střety zájmů, kdy šest z jedenácti členů Rady Vinařského fondu neoznámilo svůj vztah k žadatelům o podporu, přestože působili v jejich statutárních a kolektivních orgánech. Ředitel Vinařského fondu v deseti případech podepsal rozhodnutí o poskytnutí podpory subjektu, v jehož správní radě byl v okamžiku podpisu členem.

"Po vyhodnocení zjištění NKÚ jsem se proto rozhodl využít své pravomoci, které mi umožňuje věcně příslušný zákon o vinohradnictví a vinařství. V první řadě přistoupím k odvolání všech jedenácti členů Rady Vinařského fondu, kteří jsou kromě jiného zodpovědní za jmenování ředitele a dohled nad jeho činností, stejně jako za řádné rozhodování o využití finančních prostředků Vinařského fondu. Současně se zasadím o bezodkladnou úpravu pravidel pro poskytování podpor z Vinařského fondu tak, aby byl zcela vyloučen možný střet zájmů členů Rady Vinařského fondu. Následně budu iniciovat i celkové přenastavení podpůrných programů, které budou více cíleně a efektivně zaměřeny na reálné potřeby celého sektoru vinařství a vinohradnictví," vysvětlil ministr Šebestyán.

Cílem opatření je nastavit pravidla fungování a činnosti Vinařského fondu tak, aby odpovídala aktuálním a reálným potřebám moravského a českého vinařství a přispívala k jeho dalšímu rozvoji. Záměrem je také obnovit důvěru ve Vinařský fond a jeho činnost ve prospěch produkce českých a moravských vín. O tomto rozhodnutí jednal ministr Martin Šebestyán i s Miloslavem Janulíkem, předsedou Dozorčí rady Vinařského fondu, a získal k tomuto kroku jeho plnou podporu.

včera

Babiš zastupoval Česko na důležitém jednání. Mluvil i se Zelenským

Související

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 
Jaromír Zůna Prohlédněte si galerii

Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Poté se Pavel sešel s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.

Více souvisejících

Martin Šebestyán Ministerstvo zemědělství Vína nkú

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Martin Šebestyán

Šebestyán po zjištěních NKÚ odvolal celou radu vinařského fondu

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) rozhodl o odvolání Rady Vinařského fondu a o dalších opatřeních, která budou směrovat k nápravě situace a k celkové stabilizaci činnosti Vinařského fondu. Učinil tak na základě vyhodnocení zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), informovalo ministerstvo. 

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš zastupoval Česko na důležitém jednání. Mluvil i se Zelenským

Premiér Andrej Babiš (ANO) se 12. a 13. listopadu 2026 zúčastnil v Dublinu devátého zasedání Evropského politického společenství a navazujícího neformálního summitu Evropské rady. Hlavními tématy jednání byly konkurenceschopnost Evropy, problematika umělé inteligence, nelegální migrace, posilování bezpečnosti evropských zemí a pomoc Ukrajině. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Fotbalová reprezentace hlásí před Chorvatskem změny. Posílí ji Prebsl i sparťan Jurásek

V mezidobí mezi zápasy fotbalové Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem se v české reprezentaci činí změny ve svém kádru. A to kvůli několika nemocím, které tým po čtvrtečním duelu se Španělskem (0:2) potkal. Prvním, kdo se ocitl mezi marody, byl obránce Štěpán Chaloupek, který sice do zmiňovaného duelu s úřadujícími světovými šampiony na pražské Letné nenastoupil, onemocněl ale natolik fatálně, že musí sraz předčasně opustit. Místo něj tak byl povolán do boje plzeňský obránce Filip Prebsl, který tak tím pádem zažívá svoji reprezentační premiéru. Nemocní jsou nově i záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert a tak kouč Santi Denia využije nově i služeb sparťana Martina Juráska.

včera

včera

Ministerstvo životního prostředí

Česko si zhodnotilo, jak plní klimatické závazky

Jednání na konferenci OSN o změně klimatu COP31 v turecké Antalyi pokračují. Česká delegace se zapojuje do odborných jednání a představila také pokrok při plnění svých klimatických a energetických opatření, redukčního příspěvku a dalších povinností, které vyplývají z Pařížské dohody. Česká republika všechny své závazky plní, uvedlo ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. 

včera

včera

Adam Vojtěch

Zdravé stravování dětí je stále prioritou, ujišťuje ministr Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví nadále považuje zdravé a kvalitní školní stravování za jednu z priorit. V návaznosti na jednání na úrovni předsedy vlády a obou dotčených resortů se připravuje úprava pravidel školního stravování. Výživové standardy pro přípravu pestré, kvalitní a vyvážené stravy mají nově sloužit jako odborné metodické doporučení místo závazných požadavků vyhlášky. Cílem je zachovat principy zdravého a bezpečného stravování. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Španělé i v Praze vyhráli nad Českem 2:0. Pomohl jim i vyloučený kapitán Krejčí

Když bylo jasné, že tentokrát za španělský národní tým nenastoupí jeho největší hvězdy Yamal, Oyarzabal či Rodri, nejeden český fanoušek doufal, že by z toho mohl být bod nebo snad i výhra. Tyto – nutno dodat – plané naděje byly průběhem zápasu nakonec rozprášeny, přestože svěřenci kouče Santiho Denii po poločasové pauze předvedli daleko bojovnější výkon než v poločase prvním. Veškerá jejich snaha však přišla vniveč v 72. minutě, kdy se opět nechal červeně vykartovat kapitán Ladislav Krejčí a stejně jako v zápase se Španělskem v Oviedu museli duel Češi dohrávat v deseti lidech. V závěrečném nastavení tak přesilovku využil Marc Pubill, jenž tak navázal na předešlou proměněnou penaltu Álexe Baeny a ustanovil tak skóre na konečných 0:2.

včera

včera

včera

Magdalena Dobromila Rettigová

První kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové vyšla před 200 lety

Kdo by neznal kuchařku slavné Magdaleny Dobromily Rettigové? Její slova „vraz do toho vejce“ zlidověla a sama Rettigová bývá mnohdy symbolicky označována za matku kuchařek. Její nejpopulárnější dílo s názvem Domácí kuchařka letos oslavilo rovných 200 let. V roce 1826 totiž spatřilo světlo světa její první vydání. Od té doby byla kuchařka autorkou mnohokrát přepracována, doplňována a rozšiřována, a vyšla takřka ve čtyřiceti různých podobách. A v jejím obsahu můžeme najít inspiraci i v dnešní moderní době.

včera

Ministerstvo zemědělství

Stát připraví dotační program pro kraje na podporu vodního hospodářství

Ministerstvo zemědělství připraví ve spolupráci s Ministerstvem financí nový dotační program, jehož prostřednictvím budou krajům kompenzovány finanční prostředky v souvislosti se změnou systému výběru poplatků za odběr podzemních vod. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) o přípravě programu informoval zástupce Rady Asociace krajů ČR při čtvrtečním jednání.

včera

včera

Roman Šmucler

Šmucler rezignoval na post prezidenta stomatologické komory

Zubní lékař a někdejší televizní moderátor Roman Šmucler v sobotu rezignoval na funkci prezidenta České stomatologické komory. Stavovská organizace o tom informovala v tiskové zprávě a na sociálních sítích. Šmucler po diskuzi ohledně fungování komory. 

včera

Ilustrační fotografie.

Obchody v úterý 17. listopadu. Bude to jinak než v září a říjnu

Česko si v příštím týdnu připomene události sametové revoluce, při které v roce 1989 padl komunistický režim. Už deset let přitom platí, že v zemi během některých státních svátků zůstávají obchody ze zákona uzavřené. Je to i případ dvou ze tří podzimních svátků. 

včera

včera

včera

včera

Víkendová předpověď počasí na hory. Na hřebenech může panovat zimní atmosféra

Právě začíná další listopadový víkend, který mnoho lidí využije k cestě na hory. Počasí tam má panovat více než příznivé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zima je ale přece jen stále na čekané. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy