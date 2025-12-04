Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel

Libor Novák

4. prosince 2025 12:38

Jaromír Zůna
Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Během dne se ještě prezident setká s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.

Jaromír Zůna po schůzce s prezidentem Pavlem uvedl, že se bude zasazovat o to, aby byly výdaje na obranu vynakládány účelně a v takové výši, která umožní pokračovat v modernizačních projektech armády. Připustil nicméně, že by mohlo dojít k přehodnocení priorit. Neřekl, koho by příští rok navrhl na post náčelníka generálního štábu, ani se nevyjádřil k pokračování muniční iniciativy, s tím, že se k tomu prozatím nemohl vyjádřit. Zůna potvrdil, že pomoc Ukrajině bude "v nějaké podobě pokračovat", ale záležet bude na tom, na jakou oblast podpory se zaměří pozornost. Podle něj se tento postoj musí odrážet od širšího postoje politické reprezentace a celé české společnosti.

Po Zůnovi přijal prezident kandidáta SPD na ministra zemědělství, Martina Šebestyána. Diskutovali o konkurenceschopnosti českého zemědělství a zajištění potravinové soběstačnosti země. Šebestyán, který dříve vedl Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), s Pavlem řešil také střet zájmů Andreje Babiše ohledně dotací pro jeho firmu Agrofert. Nepotvrdil, zda jako ministr bude pokračovat ve vymáhání dotací, které zahájil jeho předchůdce Marek Výborný (KDU-ČSL), protože se prý nejprve musí se situací detailně seznámit. Dodal, že neví, jakým způsobem úřady aktuálně postupují, ale zavázal se postupovat vždy v souladu se zákonem.

Čtvrteční sérii jednání zakončí možný budoucí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). Zbývá ještě setkání s dalšími nominanty Motoristů: Filipem Turkem, Oto Klempířem a Borisem Šťastným. Prezident Pavel očekává, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš do konce tohoto týdne oznámí, jak vyřeší svůj střet zájmů. Poté by ho v následujícím týdnu mohl jmenovat premiérem. Dodržení tohoto termínu je pro Babiše důležité, protože by se chtěl zúčastnit zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. prosince, potvrdil Pavel.

Prezident uvedl, že jmenování Filipa Turka ministrem je málo pravděpodobné, ale počká si, s čím kandidát přijde. Trvá na tom, že na Turkovy kauzy nelze nahlížet pouze z hlediska právního purismu. Poukázal na to, že skutečnost, že někdo není trestně stíhán, automaticky neznamená, že může být ministrem. Připomněl, že je třeba brát v úvahu morálku, etiku a vnímání práva. Podle hlavy státu by kritéria pro budoucí ministry měla být vyšší, i když nejsou definována zákonem. Prezident proto považuje za užitečné, aby se tyto aspekty vyjasnily i do budoucna, a dodal, že by uvítal kompetenční žalobu, o které by následně rozhodl Ústavní soud.

včera

Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou

Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel

